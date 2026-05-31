Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de la Roland Garros. O confruntare între cele două a mai avut loc o dată

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) va juca în sferturile de finală de la Roland Garros cu Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA), potrivit Digi Sport.

Românca a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang (25 de ani, 148 WTA), scor 6-4, 7-6 (4), în optimile de finală ale turneului de Grand Slam. Sorana Cîrstea o va întâlni pe Mirra Andreeva, în sferturile de finală de la Roland Garros.

Mirra Andreeva a învins-o pe Jil Teichmann (28 de ani, 170 WTA) în optimile finală, cu 6-3, 6-2, iar în sferturi va da peste Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva s-au mai înfruntat o singură dată în circuitul WTA, chiar în acest an, tot pe zgură, la Linz, unde rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Performanța Soranei este cu atât mai mare cu cât românca a mai fost o singură dată în sferturi la Roland Garros în întreaga sa carieră. Se întâmpla în urmă cu 17 ani, în 2009.

Este important de menționat că Sorana Cîrstea nu a trecut de sferturile de finală la niciun turneu de Grand Slam.

A mai atins această rundă doar la US Open, la ediția din 2023. În rest, la Australian Open aa ajuns cel mai departe în turul patru, în 2017 și în 2022, iar la Wimbledon nu a trecut niciodată de turul trei, atins în 2009, 2012, 2017, 2021 și 2023.

Citește și: Sorana Cîrstea, prima reacție după ce s-a calificat în sferturi la Roland Garros. „Dacă pierzi 1% din concentrare, plătești”

Editor : A.C.