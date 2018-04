Surpriză majoră pentru Simona Halep după epuizantul meci de la Stuttgart. Cine o aștepta la vestiare

Simona Halep a trecut, nu fără emoții, de slovaca Magdalena Rybarikova, în turul 2 al turneului de la Stuttgart. Meci epuizant, câștigat în trei seturi grele cu 4-6, 6-2, 6-3.

„Magdalena a jucat foarte bine în primul set, este un adversar greu întotdeauna, aşa că am vrut doar să păstrez mingea în joc, să joc mai mult pe reverul ei şi să nu mai ratez. Spun asta pentru că la începutul setului al doilea am început să ratez destul de mult. Dar, apoi mi-am găsit ritmul şi am stat acolo punct cu punct. (...) Da, e foarte alunecoasă zgura iar asta am simţit în primul set, când am avut probleme la picioare, cu musculatura. Dar, nu am vrut să mă opresc, nu m-am gândit la accidentare şi am mers mai departe. Este greu pe acest teren, mai ales că nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Însă, dacă te obişnuieşti cu suprafaţa, poţi obţine mai departe un nivel bun”, a spus Halep.

Simona Halep a uitat însă de emoțiile meciului de îndată ce a ajuns la vestiare, unde o aștepta grupul de copii care au încurajat-o cu entuziasm pe tot parcursul meciului de ieri seară. Îmbrăcați la fel, în tricouri verzi, și cu pancarte roșii cu numele tenismenei românce, aceștia au atras atenția cameramanilor, care i-au filmat de mai multe ori pe durata partidei.