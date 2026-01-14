Live TV

Tenis: Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Adelaide. Mesajul ei pentru fanii români din tribună

Jaqueline Cristian
Jaqueline Cristian. Foto: Profimedia
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, miercuri, după ce a a trecut de australianca de origine rusă Daria Kasatkina, cu 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 31 de minute de joc, informează Agerpres.

Românca a profitat din plin de cele 9 duble greşeli comise de Kasatkina (28 ani, 48 WTA).

Daria Kasatkina avea 3-0 în meciurile directe înaintea acestei confruntări, după victoriile obţinute în 2022, în turul al doilea la Doha, cu 2-6, 2-2 (abandon Cristian), în 2024 în sferturi la Charleston, cu 6-7 (4/7), 6-2, 6-3, şi în acelaşi an în primul tur la US Open, cu 6-2, 6-4.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 33.470 de dolari şi 133 de puncte WTA.

Cea mai bine clasată jucătoare româncă (37 WTA) este în forma carierei chiar înainte de Australian Open. Pentru a ajunge în semifinale, Cristian trebuie să treacă de Kimberly Birrell (27 de ani, 107 WTA).

Primele declarații

În interviul acordat la final pe teren, Jaqueline Cristian a vorbit despre forma excelentă în care se află și a transmis că se simte foarte bine în Australia, unde mai jucase și la Brisbane, informează DigiSport.

„Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc aici din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să joc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională.

Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.

Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul se simte excelent în Australia”, a declarat Jaqueline Cristian, care apoi a avut un mesaj în limba română pentru cei care au încurajat-o pe toată durata partidei: ”Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul”

 

