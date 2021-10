Transylvania Open. Anett Kontaveit s-a calificat în finală

Anett Kontaveit din Estonia, nr. 14 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului Transylvania Open care are loc la Cluj-Napoca, după ce a învins-o în semifinale pe suedeza Rebecca Peterson (99 WTA) cu scorul de 6-3, 6-2.

Anett Kontaveit, cap de serie numărul 2, a avut nevoie de puțin peste o oră pentru a o elimina pe Rebecca Peterson. În finala turneului Transylvania Open ea ar putea să o întâlnească pe Simona Halep, care joacă în semifinale împotriva ucrainencei Marta Kostyuk, adolecenta de 19 ani care a eliminat-o pe cealaltă adolescentă a turneului, Emma Răducanu. Meciul este transmis de DigiSport 2.

Anett Kontaveit, în vârstă de 25 de ani, a ajuns, odată cu meciul câștigat sâmbătă la Transylvania Open, la a 9-a victorie consecutivă în circuitul WTA. Pentru jucătoarea din Estonia, turneul are o miză uriașă. Dacă va câștiga competiția, ea va merge, pentru prima dată, la Turneul Campioanelor.

„M-am simțit foarte bine pe teren, dar astăzi nu a fost atât de ușor pe cât arată tabela de marcaj. Chiar a trebuit să lupt pentru acest rezultat”, a declarat Kontaveit după meci. „Totul a fost destul de automat pentru mine în această săptămână. Am încercat să trec prin fiecare meci cât mai bine posibil. Cred că am jucat bine, am jucat agresiv, iar loviturile mele au avut încărcătură. Înainte de sferturile de finală, în turul al doilea, m-am simțit puțin obosită, dar apoi situația s-a îmbunătățit puțin. Chiar am motivație și încerc să dau tot ce am mai bun aici”, a spus jucătoarea din Estonia, citată de Mediafax.

O victorie în finala de duminică i-ar aduce jucătoarei din Estonia al optulea și ultimul loc în Akron WTA Finals Guadalajara, depășind-o pe Ons Jabeur. Niciuna dintre cele două jucătoare nu s-a mai calificat vreodată la WTA Finals, iar Kontaveit nu a câștigat niciodată împotriva niciuneaia dintre potențiale adversare din finală. Ea are 0-3, în confruntările cu Halep, fără să câștige vreun set, și nu a jucat niciodată cu Kostyuk.

„Va fi foarte dificil, dar mă simt foarte bine pe teren. Sunt pregătită pentru o bătălie foarte dură și sper că voi reuși să joc un tenis bun”, a spus Anett Kontaveit

Editor : Luana Pavaluca