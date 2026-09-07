Ultimul grand slam din carieră: Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la US Open. Românca nu a reuşit să treacă de Pegula

Sorana Cîrstea, locul 17 WTA şi cap de serie 16, a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial şi favorită 3, în optimile de finală ale US Open.

Pegula s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, într-o oră şi 25 de minute.

„Am mult respect pentru ea, este o bună competitoare. Meciul de astăzi a fost o luptă”, a declarat la final Pegula despre Cîrstea.

Pentru Jessica Pegula este a patra victorie în faţa Soranei în cinci meciuri. Cele două sportive s-au mai înfruntat de patru ori: în 2011 la Midland (câştigătoare Sorana Cîrstea), în 2015 la Midland (câştigătoare Pegula), în 2021 la Madrid (câştigătoare Pegula) şi în 2026 în optimi la Cincinnati (câştigătoare Pegula).

Sorana Cîrstea a obţinut un cec de 480.000 de dolari pentru participare în optimi la New York. A fost ultimul turneu de grand slam din cariera sa.

Editor : Liviu Cojan