Un celebru actor de la Hollywood, filmat în tribune la meciul dintre Simona Halep și Petra Martici

Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecută pentru a treia oară în semifinalele turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro.

Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu de 327.965 de dolari şi cu 390 de puncte WTA.

La victoria jucătoarei din România a asistat și celebrul actor de comedie de la Hollywood, Will Farrell.

