A câștigat AusOpen. Roger Federer, la al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei

Tenismanul elveţian Roger Federer a câştigat Open-ul Australiei, reuşind să-şi adauge în palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei. Roger Federer, favorit nr. 2, l-a învins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1. Meciul a durat trei ore și două minute și s-a jucat, din cauza căldurii, cu acoperișul arenei Rod Laver tras.

Foto: Guliver/Getty Images

La 36 de ani, Federer mai are în palmares alte cinci titluri de Grand Slam la Melbourne, cinci la US Open, unul la Roland Garros şi opt la US Open. Este cel mai titrat jucător de tenis al tuturor timpurilor.

Anul trecut, elveţianul l-a învins în finala Australian Open pe marele său rival, spaniolul Rafael Nadal, în cinci seturi (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3).

Federer şi Cilic își disputaseră anul trecut și finala turneului de la Wimbledon, câştigată fără probleme de Federer (6-3, 6-1, 6-4).

