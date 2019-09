US Open 2019. Bianca Andreescu luptă ACUM cu Taylor Townsend, „coșmarul româncelor”, pentru calificarea în sferturile de finală

Bianca Andreescu, nr. 15 WTA, o întâlnește marți dimineață pe Taylor Townsend, nr. 116 WTA, la US Open 2019, într-un meci pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Bianca Andreescu Foto: Guliver/GettyImages

ACTUALIZARE. Bianca Andreescu recuperează: 3-1 pentru Taylor Townsend

ACTUALIZARE. Taylor Townsend ia avânt. Conduce cu 3-0!

ACTUALIZARE. Americanca se distanțează: 2-0.

ACTUALIZARE. Taylor Townsend începe setul al doilea făcându-și serviciul: conduce cu 1-0.

ACTUALIZARE. Bianca Andreescu câștigă fără probleme primul set, cu 6-1, după 30 de minute.

ACTUALIZARE. Bianca Andreescu a început bine partida, luând trei game-uri la rând. Acum este 4-1 pentru Bianca Andreescu în setul 1.

Este o partidă de la care mulți așteaptă ca Bianca Andreescu, sportiva de origine română, dar reprezentând Canada să le „răzbune” pe româncele Simona Halep și Sorana Cîrstea, eliminate pe rând de americanca în vârstă de 23 de ani, considerată, fără îndoială, marea surpriză a acestui turneu. Venită din calificări, ea a reușit să o elimine în etapa a doua a turneului de la Flushing Meadows pe nr. 4 WTA, Simona Halep, acesta fiind cel mai mare succes al carierei sale de până acum.

La cei 19 ani ai săi, pe de altă parte, Bianca Andreescu este, la rândul ei, o revelație a tenisului mondial din acest an. Ea s-a calificat fără probleme în optimile US Open 2019, după ce a învins-o sâmbătă pe daneza Caroline Wozniacki, fost lider mondial, care în prezent se află pe locul 19 WTA. Bianca Andreescu își confirmă astfel seria de succese obținute în 2019 în fața unor nume mari din tenisul feminin.

Atât Bianca Andreescu, cât și Taylor Townsend, în vârstă de 23 de ani, sunt pentru prima dată în optimile de finală ale unui turneu de grand slam.

Cine este Taylor Townsend. Drama trăită în adolescență

Taylor Townsend, o sportivă corpolentă, în vârstă de 23 de ani, a fost aproape să renunţe la tenis din cauza faptului că era ironizată foarte mult din cauza greutății.

Deși era cotată drept cea mai bună junioară din lume, în 2012, exact la US Open, USTA, forul suprem din tenisul american, care gestionează bugetele şi acordarea de invitaţii pe tablouri, a luat o măsură extrem de severă la adresa ei: i-au interzis lui Taylor, care atunci avea 16 ani, înscrierea pe tabloul de concurs de la US Open. Motivul invocat: greutatea prea mare a sportivei. Taylor a rămas fără susţinere financiară, fără decontări ale costurilor de deplasare la turnee, din cauza greutății prea mari. Asta după ce Townsend câștigase Australian Open 2012 (după o finală cu Yulia Putintseva), la simplu, și Wimbledon 2011 (alături de Grace Min) și 2012 (alături de Eugenie Bouchard) la dublu, scrie digisport.ro. Ulterior, au spus că a fost vorba de o neînțelegere.

Însă Taylor Townsend a fost ironizată în multe momente pentru kilogramele în plus. Mulţi s-au grăbit să spună că nu va ajunge niciodată o sportivă de top. Rând pe rând, aceste comentarii au săpat în încrederea lui Taylor, care cu greu a găsit motivaţia de a continua.

„Am auzit pentru multă vreme că nu voi reuşi niciodată. Multe dintre problemele mele personale au ajuns în lumina mass-mediei şi a trebuit să găsesc o modalitate de a rezolva toate aceste probleme care erau ataşate de persoana mea. Sunt genul de persoană care prosperă în condiţii potrivnice şi îmi place să le dovedesc oamenilor că se înşală cu privire la mine. Urmărind postările de pe social media, au fost momente în care am ajuns la concluzia că nu mai pot continua să joc tenis. Dar atunci m-am gândit la faptul că nu voi întâlni niciodată persoanele care îmi scriu de rău pe reţelele sociale, iar părereile altora nu contează. Contează cum te simţi tu în legătură cu tine însăţi. Ştiu cine sunt, ştiu ce fac şi ştiu ceea ce mă ajută să am succes” a mărturisit Taylor Townsend, la o conferinţa de presă de la US Open.

Schimbări în clasamentul WTA

Suspansul de la US Open 2019 este cu atât mai mare cu cât deținătoarea trofeului, liderul mondial Naomi Osaka, a fost eliminată luni în faza optimilor, ceea ce răstoarnă clasamentul WTA. De luni, pe locul 1 va reveni australiancei Ashleigh Barty, urmată de Karolina Pliskova, din Cehia. Ambele au fost eliminate încă din faza a treia a turneului, dar japoneza pierde multe puncte din postura de câștigătoare, anul trecut, a turneului de mare șlem.

Și poziția Simonei Halep este amenințată. Ea ar putea ajunge pe locul 5, dacă Elina Svitolina o învinge marți pe britanica Johanna Konta. Un meci câștigat îi mai trebuie ucrainencei pentru a urca pe locul 4 WTA. În cazul în care ar câștiga competiția, ea ar ajunge pe locul 2, o premieră în carieră. În acest caz, Pliskova ar fi pe 3, iar Naomi Osaka ar ajunge pe locul 4. Numai 43 de puncte o mai despart de Simona Halep, care ar fi ocupanta locului 5.

Pe de altă parte, Bianca Andreescu ar putea fi o revelaţie și US Open 2019, confirmând parcursul ei extraordinar din 2019: anul trecut pe vremea aceasta era pe locul 208 în lume şi pierdea în primul tur la Flushing Meadows în faţa Olgăi Danilovic, în două seturi. Acum, este în premieră în optimi şi între primele 15 jucătoare din lume. În clasamentul WTA live este deja pe locul 10, imediat după adversara Elinei Svitolina, Johanna Konta.

Bianca Andreescu a început în forţă 2019: a ajuns în prima sa finală WTA, la Auckland, după victorii în faţa lui Caroline Wozniacki şi Venus Williams. A câştigat titlul la Newport, dar explozia s-a produs la Indian Wells - Elina Svitolina, Garbine Muguruza şi Angelique Kerber au fost „victimele” ei înainte de a câștiga primul trofeu important din carieră. Al doilea a venit recent, la Rogers Cup, unde a devenit prima jucătoare din Canada din era Open care cucereşte titlul chiar la ea acasă.

Redactor: Luana Păvălucă