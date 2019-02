VIDEO. Emil Boc, șef de galerie la meciurile României din FedCup

România a avut parte de un șef de galerie de lux la partida cu Cehia din primul tur al Fed Cup. Este vorba de fostul prim-ministru și actual primar al Clujului, Emil Boc, scrie digisport.ro.

Edilul Clujului nu s-a sfiit să se comporte ca un adevărat șef de galerie. Emil Boc a bătut toba și a nu a ezitat să strige cât a putut de tare „Hai, România!”.

Emil Boc a intrat în direct în matinalul de la Digi FM ca să ne spună cum a trăit victoria de la tenis: „Am avut și avem o echipă extraordinară, să bați campioana mondială la ea acasă și să accezi într-o semifinală mondială la tenis, de multă vreme nu a mai avut România o astfel de șansă. Iar fetele au fost admirabile și în teren și înafara terenului, au format și formează o echip, sunt unite și dau tot ce e mai bun din ele pentru România. Am bătături de la tobă. Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan au luat bețele de la tobă și mi le-au înfășurat cu leucoplast ca să am o priză mai bună. Și acum mai simt durerile, dar ce mai contează acum? Important e că am câștigat”, a spus Emil Boc, în matinalul Digi FM.

Echipa României de Fed Cup pentru întâlnirea din weekend cu Cehia a fost formată din jucătoarele Simona Halep (numărul 3 WTA), Mihaela Buzărnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) şi Monica Niculescu (106 WTA).

