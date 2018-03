VIDEO. Gestul de mare campioană pe care l-a făcut Simona Halep în timpul meciului cu Petra Martici

Simona Halep i-a cucerit definitiv pe americani cu atitudinea fairplay, cu forța de care dă dovadă la fiecare meci și cu evoluția remarcabilă pe care a avut-o anul acesta.

Un moment cu adevărat special s-a consumat chiar la Indian Wells, în timpul meciului pe care l-a disputat împotriva jucătoarei croate Petra Martici. O partidă dificilă, pe care Halep a câștigat-o cu mult efort, împiedicată fiind și de vântul care sufla cu putere.

Chiar dacă lupta a fost una acerbă și orice punct în plus câștigat reprezenta o victorie în sine, Simona Halep a făcut un gest care i-a impresionat pe americani. În timpul primului set, o minge a Simonei a fost socotită ca fiind afară. Însă Martici a apucat să lovească mingea. Simona a cerut challange, iar arbitra de scaun a decis să îi ofere punctul, motivând că Martici a lovit după intervenția arbitrului de linie.

Însă returul lui Martici a fost în teren și astfel se impunea o decizie de rejucare a punctului, indiferent de momentul în care croata a lovit mingea. Martici a protestat, însă părea resemnată.

Simona Halep a intervenit însă și a fost de acord cu rejucarea punctului. Martici i-a făcut un semn de mulțumire, apreciind gestul de fairplay al româncei.

.@Simona_Halep requested to replay the point even though the umpire awarded the point to her.#BNPPO18 pic.twitter.com/gJ7VPS3hxh