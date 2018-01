VIDEO. Simona Halep, la revenirea în țară: „Trebuie să fac niște teste pentru accidentările pe care le am”

Simona Halep a revenit luni dimineață în țară, după ce a făcut un turneu foarte bun la Australian Open, ajungând în finala pe care, însă, a pierdut-o dramatic în fața danezei Carolina Wozniacki. A fost pentru a treia oară în carieră când Simona Halep a pierdut o finală de grand slam, precedentele fiind la Roland Garros, în 2014 şi 2017.

Simona Halep a intrat în sala aeroportului surâzătoare, însoțită de Andrei Pavel, dar a fost destul de zgârcită în declarații în fața presei.

„Sunt puțin epuizată și trebuie să fac niște teste pentru accidentările pe care le am. Wozniacki a fost mai bună şi a meritat să câştige. Am mai fost aproape de un trofeu de grand slam, bineînţeles că este trist că n-am putut să câștig, dar viața merge înainte, e doar un meci de tenis și sper la următoarea finală, dacă voi mai avea ocazia să o joc, să câștig”. Este tot ceea ce le-a spus jurnaliștilor Simona Halep, după ce îi anunțase încă de la început: „Răspund la trei întrebări și am plecat”.

Simona Halep a coborât pe locul 2 în clasamentul WTA, dat publicităţii, luni, după Australian Open. Halep a fost 16 săptămâni lider WTA şi, după finala pierdută la Melbourne, în faţa Carolinei Wozniacki, daneza a revenit după şase ani pe locul I WTA.

