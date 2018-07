Wimbledon 2018 | Halep - Nara, LIVE TEXT, de la 18:30, în primul tur

Simona Halep, numărul 1 mondial, va evolua în primul tur la Wimbledon 2018, contra japonezei Kurumi Nara, locul 101 WTA. Simona Halep va juca marți, nu mai devreme de ora 18:30.

Simona Halep la Wimbledon 2018 | Foto: Guliver/Getty Images

Încă o eliminare de răsunet după primul tur la Wimbledon 2018: Svitolina

Câştigătoarea de la Roland Garros s-a mai întâlnit o dată cu sportiva japoneză, în 2014, în turul al II-lea al turneului de la Indian Wells, când s-a impus cu 6-2, 6-2.

În turul secund, dacă se va califica, Halep va evolua cu învingătoarea din meciul dintre chinezoaicele Saisai Zheng, locul 125 WTA, şi Qiang Wang, locul 69 WTA.

Prima favorită pe care o poate întâlni Simona Halep la Wimbledon este rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 4, în turul al treilea.

Programul româncelor la Wimbledon 2018

Halep este pe aceeaşi parte a tabloului cu deţinătoarea trofeului, spaniola Gabrine Muguruza, locul 3 WTA, pe care o poate întâlni în semifinale, cu sportiva cehă Petra Kvitova, locul 8 WTA, câştigătoare în 2011 şi 2014, pe care o poate întâlni în sferturi, cu britanica Johanna Konta, locul 22 WTA, şi cu belgianca Elise Mertens, locul 15 WTA. Cu una dintre acestea din urmă, Halep s-ar putea întâlni în optimi.

De asemenea, pe partea de tabloul a româncei mai sunt germana Angelique Kerber, locul 11 WTA (semifinale), letona Jelena Ostapenko, locul 12 WTA (sferturi), şi rusoaica Maria Şarapova, locul 24 WTA (sferturi).

Americanca Serena Williams, cap de serie numărul 25, este pe partea de tablou a favoritei numărul 2, daneza Caroline Wozniacki.

WIMBLEDON 2018 Simona Halep are șanse mari să rămână numărul 1 mondial

Simona Halep are mari șanse să rămână numărul 1 mondial în clasamentul WTA și după meciurile de tenis de la Wimbledon 2018. Singura care o poate depăși este daneza Caroline Wozniacki. Sloane Stephens a fost eliminată încă din primul tur al competiției, în doar 72 de minute, așa că ea nu îi mai poate amenința poziția Simonei Halep.

Pentru a o depăși pe Halep la Wimbledon, Wozniacki ar trebui să ajungă în finala turneului pe iarbă. Dacă Simona Halep va juca însă în semifinalele de la Wimbledon, Wozniacki este obligată să câștige turneul pentru a compensa diferența de puncte.

Simona Halep țintește medalia Olimpică după Wimbledon

Simona Halep spune că va aborda fără presiune al treilea grand slam al anului, turneul de la Wimbledon, după ce a reuşit să câştige French Open, scrie news.ro. De altfel, Halep spune că și-a fixat un nou obiectiv după ce a obținut la Roland Garros primul trofeu de Grand Slam: medalia Olimpică.

„Nu mă aştept la schimbări mari. Bineînţeles, este în interiorul meu o schimbare, deoarece sunt foarte bucuroasă că am putut să depăşesc acea barieră. Presiunea nu mai există. Visul a devenit realitate. Aşa că nu mă mai stresez deloc cu lucruri ce ţin de câştigarea unui gran slam. Este frumos să fii în această poziţie. Îmi oferă doar momente fericite, nimic altceva. Viaţa este aceeaşi, toată lumea este la fel, eu sunt la fel. Sunt aici pregătită să merg înainte. Abia aştept să încep. Nu ştiu cum o să fie acest turneu. Zâmbesc mult, mă simt fericită. Sunt bucuroasă să revin pe teren. A fost un vis să câştig la Roland Garros. Am făcut-o, acum mi-am setat un alt obiectiv. Mi-ar plăcea să am o medalie olimpică. Aşa că mă concentrez pe asta”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă.

Etichete:

,

,

,

,

,