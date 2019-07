Wimbledon 2019 | Cori Gauff, noua senzație a tenisului feminin, adversara Simonei Halep din optimi

Wimbledon 2019 | Americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, cea mai tânără jucătoare care a ajuns pe tabloul principal la Wimbledon după preliminarii, a învins-o, vineri, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 7-5, pe slovena Polona Hercog, locul 60 WTA, în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Gauff va da piept în optimi cu Simona Halep.

Wimbledon 2019 | Americanca, nervi tari la 15 ani. A salvat două mingi de meci şi a învins-o pe Hercog după aproape 3 ore

Hercog a condus cu 5-2, în setul al doilea şi a ratat două mingi de meci, una la 5-2 şi alta la 5-3. Tânăra jucătoare americană a revenit spectaculos şi a reuşit să ducă setul în tie-break şi meciul în decisiv. Gauff a avut 4-1 în setul al treilea, a fost egalată, apoi a reuşit la 6-5 break-ul care o duce în optimi, după două peste două ore şi 45 de minute.

Cori Gauff, beneficiară a unui wild card în calificări, a devenit cea mai tânără jucătoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la vârsta de 15 ani şi 122 de zile, în Era Open, care începe în 1968.

În ultimul tur al calificărilor, americanca a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Greet Minnen din Belgia, locul 129 WTA.

În seara dinaintea partidei, Gauff a dat online un test la ştiinţă, la şcoala ei din Florida. Ea este prima jucătoare sub 16 ani pe tabloul principal de la Wimbledon, după Laura Robson, în 2009, dar britanica a jucat atunci pe tablou cu wild card.

În turul I, Gauff a trecut de principala favorită a calificărilor, spaniola Aliona Bolsova, locul 94 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4, iar în turul al doilea de rusoaica Valentina Ivahnenko, locul 250 WTA, cu 6-2, 6-3.

În turul I, pe tabloul principal, Gauff a învins-o pe compatrioata ei Venus Williams, locul 44 WTA, cu 6-4, 6-4, apoi pe Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 139 WTA, cu 6-3, 6-3.

Cori Gauff a câştigat turneul de la Roland Garros la simplu juniori, în 2018, şi a fost finalistă în 2017, la 13 ani, la US Open, tot la juniori.

Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon. Halep şi-a depăşit astfel rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5. Cel mai bun rezultat al româncei la Wimbledon este atingerea fazei semifinalelor, în 2014.

Wimbledon 2019 | Cine este Cori Gauff

Gauff s-a născut în Georgia, dar s-a stabilit în sudul Floridei pentru a se dedica tenisului. Părinţii săi au fost ambii sportivi, tatăl baschetbalist, mama atletă, scrie DigiSport.ro.

La 13 ani, a devenit cea mai tânără jucătoare prezentă într-o finală de US Open rezervată junioarelor, iar apoi a câştigat Roland Garros la acelaşi nivel. Iar acum o lună a fost cea mai tânără jucătoare care se impune într-un meci din calificările turneului de grand slam parizian.

„Părinţii mei mi-au spus mereu să ţintesc cât mai sus. Vreau să nu-i dezamăgesc, au sacrificat multe pentru mine”, a spus „Coco” Gauff.

Patrick Mouratoglou, celebrul antrenor american, crede că Gauff este un talent special cu calităţi unice. „În primul rând, are un spirit de luptă extraordinar. Apoi, este o sportivă înnăscută. Unii reuşesc să se dezvolte fizic de-a lungul timpului, dar ea are calităţi native. În acelaşi timp, munceşte din greu, ceea ce este foarte important pentru a ajunge în vârf” a spus Mouratoglou.

Wimbledon 2019 | Căutată de sponsori importanți

Cori Gauff este una dintre cele mai promițătoare tinere jucătoare de tenis din lume. Considerată drept „noua Serena Williams”, brand-urile de echipament sportiv au luat-o deja în vizor pe jucătoarea în vârstă de doar 15 ani, potrivit DigiSport.ro.

Cei de la Nike și New Balance s-au luptat pentru semnătura lui Cori Gauff, însă cei din urmă au reușit să o convingă pe americancă. De asemenea, Barilla și Head și-au asigurat drepturile de imagine ale tinerei sportive. Potrivit Forbes, Cori Gauff va încasa peste un milion de dolari în acest an doar din contracte de publicitate. O sumă incredibilă, judecând după faptul că vorbim de o puştoaică de 15 ani, fără vreo performanţă notabilă în WTA, până să vină la All England Club.