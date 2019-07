Wimbledon 2019 | Simona Halep, după victoria împotriva Mihaelei Buzărnescu: A fost un meci la nivel ridicat

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a reacţionat după victoria obţinută împotriva Mihaelei Buzărnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi la Wimbledon 2019.

Românca a descris partida ca pe un meci de nivel ridicat, în care ambele au jucat foarte bine, aşa cum a şi fost. Apoi, Halep a vorbit despre următoarea provocare, din turul trei, unde o întâlneşte pe Viktoria Azarenka (Belarus, 40 WTA).

„Am jucat bine amândouă, a fost un meci la nivel ridicat. Am fost mai puternică metal, din punctul meu de vedere. Am avut 2-0 şi două mingi de game, n-am reuşit să le iau şi probabil mi-a scăzut încrederea în mine. Şi ea şi-a ridicat nivelul foarte mult. Consider că, după setul doi, am reuşit să stau calmă. Sunt mult mai relaxată, sunt fericită, încerc să mă bucur de fiecare zi. Am reuşit să îmi îndeplinesc tot ce voiam. Sunt în continuare motivată, îmi doresc să câştig de fiecare dată când intru pe teren. Acest lucru nu s-a schimbat”, a spus Simona Halep, miercuri, în direct la Eurosport.

În ceea ce priveşte partida cu Azarenka, din turul trei al Wimbledon 2019, Halep a spus: „Mă aştept la un meci dificil. Am încredere, joc bine contra ei. Va fi un meci diferit. Sunt pregătită, sunt puternică pe ceea ce am eu de făcut şi vom vedea ce va fi”, a conchis fostul lider mondial, potrivit Mediafax.