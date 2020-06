Donald "Reche" Caldwell (41 ani), fost jucător în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a fost împuşcat mortal în timpul unei tentative de jaf, informează L'Equipe, citată de Agerpres.

Caldwell, care s-a lansat sub culorile universităţii din Florida, a evoluat timp de şase sezoane în NFL pe postul de "wide receiver", sub culorile formaţiilor San Diego Chargers, New England Patriots şi Washington Redskins, între 2002 şi 2008.

În cursul sezonului 2006, Reche Caldwell a fost cel mai bun "receiver'' al lui Patriots, cu un total de 760 yarzi câştigaţi. În acel an, gruparea din New England a ajuns până în finala Conferinţei de Est a NFL, fiind învinsă de Indianapolis Colts, care s-a impus ulterior în Super Bowl.