„Trofeul Jackie Robinson”, sau cum poate fi dezvoltat parteneriatul strategic cu SUA și altfel decât militar

Parteneriatul strategic cu Statele Unite este unul foarte important pentru România pentru că asigură componenta de securitate, însă puțini știu că acest parteneriat s-a dezvoltat și pe componente culturale. De exemplu, prin evenimente sportive comune, la care iau parte americani si romani, in tara noastra. Baseballul este un sport tot mai apreciat in Romania, drept dovada este chiar evenimentul „Trofeul Jackie Robinson”, organizat sambata, pe 11 mai, ora 11:00, pe stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța.

Evenimentul este văzut de mulți drept un spectacol sportiv tipic american, în care echipa națională a României va înfrunta o selecționată a Statelor Unite ale Americii, reprezentată de militarii americani din baza Mihail Kogălniceanu. Anul trecut, de exemplu, regele fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a făcut spectacol pe teren, atunci când a aruncat prima minge.

Anul acesta, spectacolul din teren va fi asigurat de gimnasta Daniela Sofronie, laureată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. „Trofeul Jackie Robinson” este o demonstrație de soft-power reușită, ilustrând o cale de integrare culturală inedită între România şi SUA. Această relație dintre cele două țări a fost începută în anul 2017, de către Federația Română de Baseball și Ambasada SUA, ca parte a unui proiect mai larg de subliniere a valorilor comune. Atunci, se celebrau 20 de ani de la semnarea Parteneriatului pentru Pace între România și SUA. Acum, se celebrează 30 de ani de la căderea comunismului și 70 de ani de la formarea NATO.



Baseballul a reprezentat un culoar în care România și SUA și-au predat ștafeta și s-au promovat reciproc în acești ani. În 2017, campioana noastră la tenis, Simona Halep, a aruncat prima minge a meciului de baseball dintre New York Mets și Arizona Diamondbacks. În 2018, anul Centenarului românesc, ambasadorul Romaniei a aruncat prima minge la meciul dintre Washington Nationals și Chicago Cubs, la a treia ediție a festivalului Taste of the World. Baseballul nu este doar un sport de echipă care unește și care provoacă emoție, este o modalitate inedită prin care România se promovează pe plan internațional și își dezvoltă și consolidează relația cu SUA, cel mai important partener extern. Așa că pe 11 mai 2019, pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanța, vom avea o nouă demonstrație de soft-power la care puteți lua parte gratuit având în vedere că intrarea este liberă.

Cine este Jackie Robinson? Acesta a devenit un nume de referință pentru lupta pentru egalitate, pentru combaterea discriminării rasiale, dar și pentru promovarea diversității și a toleranței. Sportivul a debutat pe 15 aprilie 1947 în Major League Baseball, devenind astfel primul jucător de baseball profesionist de culoare din această ligă. În același an a primit titlul de Debutantul Anului, stabilind pe parcursul carierei mai multe recorduri. Numărul 42 – cel purtat de Jackie Robinson – a devenit un număr simbol, fiind retras de la toate echipele profesioniste americane în semn de omagiu.

