Live TV

Turcia-România, barajul pentru CM 2026. FRF, informaţii pentru suporterii români care vor fi prezenţi la meci

Data actualizării: Data publicării:
Suporteri România
Foto: Profimedia
Din articol
Federaţia Română de Fotbal a prezentat, pe site-ul oficial, o serie de informaţii importante pentru suporterii români care vor fi prezenţi cu naţionala Turciei, comunicate de autorităţile locale şi de Federaţia Turcă de Fotbal. Este vorba de punctul de întâlnire al fanilor, accesul pe stadion şi regulile privind materialele permise.

Fan Meeting Point

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi.

Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi steguleţe din partea reprezentanţilor FRF.

Este important de ştiut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spaţiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieţei Taksim şi pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparţine gazdelor, iar orele sunt recomandate de autorităţile locale.

Accesul pe stadion

Porţile stadionului se vor deschide la ora 17:00.

Accesul suporterilor se va face exclusiv pe baza biletului, însoţit de un document de identitate valabil:

  • carte de identitate
  • paşaport
  • certificat de naştere (pentru copii)

Reguli pentru bannere, steaguri şi coregrafii

Autorităţile locale au stabilit mai multe reguli stricte privind materialele introduse în stadion:

  • megafoanele de orice fel nu sunt permise;
  • toate bannerele şi steagurile trebuie declarate în avans;
  • materialele nedeclarate nu vor fi permise în stadion;
  • bannerele nu trebuie să obstrucţioneze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;
  • pentru afişarea bannerelor, fotografiile trebuie trimise în prealabil pentru aprobarea poliţiei.

Obiecte interzise pe stadion

Pentru siguranţa tuturor spectatorilor, autorităţile turce şi serviciile de securitate ale stadionului interzic introducerea mai multor categorii de obiecte. Încălcarea acestor reguli poate atrage sancţiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea.

Printre obiectele interzise se numără monede, brichete şi baterii externe (power bank), indiferent de dimensiune,  rucsacuri sau ghiozdane (nu există spaţii de depozitare în apropierea stadionului).

De asemenea, sunt interzise:

  • Arme şi obiecte periculoase – arme de foc, cuţite, bricege sau obiecte contondente.
  • Materiale inflamabile sau explozive – torţe, fumigene, petarde, artificii, substanţe inflamabile sau explozive.
  • Mâncare şi băuturi aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool.
  • Excepţii: motive medicale sau hrană pentru bebeluşi (în recipiente non-sticlă, cu document medical, unde este cazul).
  • Recipiente – sticle (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate.
  • Unele arene permit sticle reutilizabile goale, de maximum 1 litru.
  • Obiecte voluminoase – genţi mari, trolere, bagaje mai mari de 75 cm cumulat.
  • Sunt interzise şi bicicletele, rolele, skateboardurile sau trotinetele.
  • Dispozitive de producere a zgomotului – fluiere, goarne, vuvuzele, portavoci sau megafoane (tobele necesită aprobare prealabilă).
  • Materiale politice, ofensatoare sau comerciale – bannere, steaguri sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii.
  • Echipamente profesionale – camere foto sau video profesionale şi echipamente de transmisie.
  • Telefoanele mobile şi dispozitivele mici sunt permise.
  • Lasere – complet interzise.
  • Animale, cu excepţia câinilor de asistenţă (cu documente).

Lista completă a obiectelor interzise va fi publicată în apropierea datei meciului pe site-ul oficial al Federaţia Turcă de Fotbal. Suporterii sunt încurajaţi să consulte informaţiile actualizate pe site-ul oficial: https://www.tff.org/.

Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din această vară, se dispută joi, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş, de la ora locală 20:00.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

