Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Marius Șumudică, despre meciul de astăzi: „Când spun eu ceva, se întâmplă invers”

Proaspăt rămas fără echipă după despărțirea de saudiții de la Al-Okhdood, Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre meciul Turcia - România, din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026, scrie DigiSport.

Fost antrenor în Turcia, la Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor, Șumudică nu le acordă nicio șansă „Tricolorilor”, la fel cum a făcut înaintea duelurilor celor de la FCSB cu PAOK, în sezonul trecut din Europa League.

„PAOK o bate pe FCSB dimineața, la prânz și seara”, a spus Marius Șumudică, însă gruparea roș-albastră a învins-o pe campioana Greciei din acel moment de 3 ori (o dată în faza principală din UEL și de două ori în play-off-ul competiției).

Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile"



Marius Șumudică, înainte de Turcia - România: ”N-avem nicio șansă. Trebuie să fim realiști”

”N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție. Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă.

Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat și de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi un vacarm”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

