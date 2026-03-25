Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu, meci cu demisia pe masă

Mircea Lucescu (80 de ani) a vrut să renunțe la postul de selecționer al primei reprezentative a României chiar înainte de barajul cu Turcia, informează DigiSport.

În lunile premergătoare partidei de la Istanbul, Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme de sănătate. A fost internat în spital în repetate rânduri și a vrut să lase pe altcineva în locul său pe banca primei reprezentative.

Mircea Lucescu a povestit că le-a spus celor de la Federația Română de Fotbal că se dă la o parte, însă a decis să rămână pentru că nu putea fi găsită o variantă de înlocuitor.

„După ce doctorii mi-au spus că pot să merg mai departe cu antrenoratul, m-am concentrat pe ce am de făcut pentru România. Am vorbit cu cei de la Federație și mi-au spus că nu pot găsi o soluție la această situație.

Nu sunt în cea mai bună formă a mea, așa că mă dădeam la o parte dacă era un alt antrenor disponibil. Acum, insist: nu pot pleca precum un laș. Trebuie să credem în șansele noastre de calificare” a declarat Mircea Lucescu, într-un interviu pentru The Guardian.

Mircea Lucescu ar urma să plece de pe banca echipei naționale cel târziu în vară, în cazul în care România se califică la Mondial.

Următorul selecționer ar putea fi Gică Hagi.

Editor : Sebastian Eduard