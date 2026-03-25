Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Vincenzo Montella: „Mă motivează să jucăm împotriva unei echipe antrenate de Mircea Lucescu”

Antrenorull Turciei, Vincenzo Montella. Foto: Profimedia

Selecţionerul Turciei, Vicenzo Montella, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, că se simte motivat atunci când formaţia sa joacă împotriva unei echipe pregătite de antrenorul Mircea Lucescu.

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc cu Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Mircea Lucescu nu cunoaşte doar fotbal turcesc, cunoaşte foarte bine fotbalul mondial, de aceea am spus că îl respect foarte mult. Pe mine mă motivează mai mult să joc împotriva unei echipe pregătite de un astfel de antrenor şi m-am pregătit foarte bine pentru acest meci”, a declarat Montella.

Tehnicianul italian consideră că întâlnirea cu România este o finală pentru naţionala Turciei, având în vedere că totul se va decide într-o singură partidă.

„Se va juca un singur meci şi de aceea este considerat ca o finală. Noi vom face tot ce putem pentru a câştiga, dar ştim că şi România va face la fel, va da tot ce poate. Noi vom încerca să ne facem jocul şi sper că vor reuşi să câştigăm. Aceste întâlniri, din cauza faptului că se joacă un singur meci, sunt considerate ca o finală”, a mai spus Montella.

Acesta a spus că este o mândrie pentru el să antreneze naţionala Turciei şi că nu se gândeşte la o despărţire: „Eu mă simt foarte bine în Turcia, nici nu vreau să mă gândesc în acest moment la o plecare. Pentru mine o mândrie să antrenez echipa naţională a Turciei”.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

 

