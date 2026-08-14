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UEFA are în vedere o moţiune de cenzură împotriva lui Gianni Infantino, dacă acesta nu-şi părăseşte funcţia de preşedinte al FIFA

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Gianni Infantino. Fotomontaj: Profimedia
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Din articol
Confederaţiile mondiale îşi unesc forţele împotriva lui Infantino

În marja Supercupei Europei dintre PSG şi Aston Villa, revolta din jurul lui preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, a constituit un subiect de discuţie între anumiţi membri ai UEFA. Preşedintele FIFA se confruntă cu ameninţarea unui vot de neîncredere, relatează L'Equipe.

Miercuri, la Salzburg, meciul pentru Supercupa Europei dintre Paris Saint-Germain şi Aston Villa (2-1) a oferit un spectacol frumos pe teren. În culise, însă, UEFA, care se opune tot mai des poziţiei FIFA, are cu totul alte preocupări în afara sportului, scrie News.ro.

Forul ar fi „foarte concentrat pe simplul fapt de a schimba guvernanţa” FIFA. O dorinţă împărtăşită de „celelalte” confederaţii mondiale, potrivit unor informaţii obţinute cu ocazia întâlnirii dintre mai mulţi membri ai UEFA.

Confederaţiile mondiale îşi unesc forţele împotriva lui Infantino

Gianni Infantino este din ce în ce mai izolat şi suferă eşec după eşec. De la renunţarea la proiectul său de a vinde acţiuni la Cupa Mondială şi până la scandalul de favoritism privind o fostă angajată a UEFA cu care ar fi avut o relaţie, timpul este împotriva elveţianului, care vede cum susţinătorii îi întorc spatele.

Pentru forul fotbalistic european, prezenţa lui Patrice Motsepe, preşedintele CAF, la Salzburg, la un meci fără nicio legătură cu Africa, cu excepţia prezenţei arbitrului somalez Omar Artan, este „extrem de semnificativă”. Cu toate acestea, liderul african şi-a reînnoit public sprijinul faţă de preşedintele FIFA.

Organizaţia lui Aleksander Ceferin, Asociaţia Europeană a Cluburilor, prezidată de Nasser al-Khelaïfi, AFC şi CONCACAF lucrează în culise pentru a obţine voturi în vederea viitoarelor alegeri. De fapt, surse din cadrul UEFA prevăd că „se va vota o moţiune de cenzură dacă Gianni Infantino nu îşi părăseşte funcţia în următoarele luni” şi, prin urmare, încearcă să obţină susţinere, cu scopul de a opera o revoluţie instituţională în cadrul FIFA.

Printre ideile menţionate se numără o „separare a celor trei ramuri ale organizaţiei”: cea care reglementează fotbalul mondial, cea care gestionează aspectele comerciale şi cea care organizează evenimentele. S-ar acorda o putere mai mare cluburilor, care, în prezent, nu sunt decât „simpli observatori” în cadrul FIFA.

Editor : Sebastian Eduard

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