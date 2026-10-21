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Un culturist a murit pe scenă, în timpul unei competiţii, cu o zi înainte de a împlini 34 de ani

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Mateusz Chmura
Foto: Mateusz Chmura/ Instagram
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Culturistul britanic Mateusz Chmura, în vârstă de 33 de ani, a murit duminică în timpul unei competiţii, în nord-vestul oraşului Birmingham. Circumstanţele decesului său rămân necunoscute.

Mateusz Chmura a murit în timpul unei competiţii de culturism clasic, la Telford International Centre, a anunţat Federaţia Britanică de Culturism (PCA).

Cu o zi înainte de a împlini 34 de ani, sportivul originar din Wakefield, care participa la a doua sa competiţie după ce terminase pe locul al doilea cu două săptămâni mai devreme, „s-a prăbuşit pe scenă” în timpul prestaţiei sale, relatează RMC Sport, citat de News.ro.

„A fost preluat la faţa locului de către echipele de prim ajutor, echipa locală de paramedici şi echipa elicopterului medical din Midlands, înainte de a fi transportat la spital”, a comunicat PCA. „Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, a decedat".

Soţia sportivului, cu care se căsătorise cu doar două luni în urmă, a transmis un mesaj pe reţelele sociale, asigurând că nu are „absolut nimic de-a face” cu o campanie de strângere de fonduri lansată online.

„Nu am autorizat pe nimeni să strângă bani în numele meu sau al familiei mele. Nu aş vrea niciodată ca cineva să piardă banii pe care i-a câştigat cu greu pentru că încearcă să ne ajute în această perioadă dificilă. Trec printr-o perioadă incredibil de dureroasă şi, deocamdată, pur şi simplu nu am cuvintele şi nici puterea să spun mai mult”,a scris ea.

Editor : M.B.

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