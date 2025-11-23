Live TV

Un robot de tuns gazonul a distrus terenul unui club din Germania

Data actualizării: Data publicării:
Robot gazon
Foto: ndr.de

Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decât ar fi trebuit, relatează AP.

Robotul de tuns iarba, numit „Robby” de membrii clubului SG Egels-Poppens, s-a blocat în solul umed şi a desţelenit suprafaţa de joc, a anunţat vineri postul local de televiziune NDR,scrie News.ro

„A plouat mult în ultima perioadă, aşa că probabil s-a blocat şi senzorii nu mai funcţionează corect”, a declarat Alexander Fink, membru al consiliului de administraţie, pentru postul de televiziune.

Acest lucru înseamnă că echipele clubului nu vor putea juca meciuri pe terenul respectiv până la primăvară, când se va putea semăna iarbă nouă sau se va putea monta gazon artificial, a spus Fink.

SG Egels-Poppens are un al doilea teren, dar acesta este umed şi slab iluminat. Clubul are patru echipe masculine şi o serie de echipe de juniori şi junioare.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
bolojan alba mercedes
2
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
3
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
Palatul Buckingham
4
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
5
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la...
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Digi Sport
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Armin Sohrabian
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
Climate Protection Foundation Investigation Committee
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus mărturie în cadrul anchetei privind sabotarea Nord Stream
ROBOT UMANOID
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi”
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
planta marijuana
Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi
Recomandările redacţiei
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace...
nicușor dan
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile...
Ultimele știri
O pictură rară a lui Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie. Cine deține recordul
Ce spune ANPC despre modificările legislative promulgate de Nicușor Dan: „Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient”
Tânărul suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, pozitiv la testul de droguri. El era îmbrăcat cu gaca victimei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă...
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...