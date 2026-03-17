Un schior participant la Cupa Mondială s-a îmbătat criță alături de fani în timpul traseului: „A fost foarte distractiv”

Nu a câștigat nicio medalie, dar cu siguranță a lăsat în urmă amintiri de neuitat. În cadrul Cupei Mondiale 2025/26 de la Holmenkollen, Norvegia, a avut loc o cursă de schi care a încântat fanii nu doar prin suspansul său, ci și printr-un incident deosebit de amuzant.

Povestea se învârte în jurul unuia dintre participanții la cursă, schiorul britanic Gabriel Gledhill, care, după ce și-a pierdut orice șansă de a câștiga, a decis să se alăture fanilor pentru a bea ceva chiar în mijlocul cursei.

Gabriel a cucerit instantaneu mulțimea, fanii alergând alături de el pe traseu și oferindu-i băuturi alcoolice, pe care sportivul le-a acceptat cu bucurie:

„A trebuit să accept fiecare ofertă care mi s-a făcut. După un timp, eram destul de beat. A fost foarte distractiv. Au fost câteva băuturi destul de tari. Mi s-a oferit Jägermeister și am acceptat. Acesta a fost unul dintre cele mai distractive evenimente la care am participat vreodată”, a povestit sportivul.

În final, Gabriel Gledhill a terminat pe locul 67, la o distanță uimitoare de 20 de minute și 16 secunde de câștigător. A sosit atât de târziu încât a trebuit să treacă linia de sosire împreună cu grupul de femei, care a pornit la 45 de minute după startul bărbaților, scrie presa de specialitate.

Această cursă va rămâne cu siguranță una de neuitat pentru Gabriel, chiar dacă nu a reușit să urce pe podium.

