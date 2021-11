Un sportiv a fost la un pas de moarte pe pista de sanie a Jocurilor Olimpice din Beijing, după ce a lovit o barieră lăsată închisă

Polonezul Mateusz Sochowicz, specialist în proba de sanie, a suferit un accident în timpul unui antrenament efectuat luni pe pista olimpică aflată în apropiere de Beijing, care se putea transforma într-o "tragedie" dacă nu ar fi făcut o manevră în încercarea de evitare a unei bariere închise, informează Reuters.

"Am primit undă verde şi atunci am pornit. Pentru prima oară, am putut aborda calm cele două viraje dificile. Însă, brusc, am văzut o barieră închisă pe pistă. În acel moment, am lăsat sania să iasă de sub mine şi am luat poziţia unui schior alpin. Speram ca la această viteză să pot sări peste barieră. Totuşi, lucrurile s-au petrecut prea repede şi nu am avut timp să sar. Mi-am fracturat ambele picioare, nu însă şi restul corpului. Dacă nu aş fi reacţionat, s-ar fi putut produce o tragedie", a declarat Sochowicz pentru site-ul polonez Onet.

Sportivul, care a acuzat "marea incompetenţă" de care a dat dovadă echipa care se ocupa de pistă, în aceste peste pentru JO 2022, a fost transportat ulterior la spital, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, scrie Agerpres.

Mateusz Sochowicz, în vârstă de 25 ani, a reprezentat Polonia la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang (Coreea de Sud), din 2018. El şi-a exprimat speranţa că Federaţia internaţională de sanie (FIL) îi va acorda acum un wild card pentru JO de la Beijing, din luna februarie 2022, pentru a se putea concentra doar pe recuperarea sa. însă nu ştie dacă va mai fi capabil să concureze pe pista chineză.

"Nu ştiu dacă voi fi capabil să mă refac din punct de vedere mental. Nu ştiu dacă voi putea să mai concurez vreodată pe această pistă. Mi-e teamă că ar putea fi ceva care mă aşteaptă imediat după colţ", a mai spus polonezul.

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver (Canada), din anul 2010, georgianul Nodar Kumaritaşvili şi-a pierdut viaţa în timpul unui antrenament pentru proba de sanie, după ce a pierdut controlul saniei sale la viteză mare şi a fost aruncat peste perete lateral al pistei, lovindu-se de un stâlp pe oţel.

