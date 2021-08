VIDEO. Campion și la tricotaj. Un sportiv britanic și-a croșetat un săculeț pentru a nu-și zgâria medalia de aur de la JO

Un sportiv britanic a croșetat cu mâinile lui un săculeț pentru a-și ține în siguranță medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tom Daley a cucerit medalia de aur în proba sincron de sărituri în apă de pe platforma de 10 metri.

Sportivul britanic s-a aflat la a patra ediţie de Jocuri Olimpice şi a devenit campion în premieră.

Tom Daley este pasionat de tricotat și are mulți urmăritori pe conturile de pe rețelele sociale unde publică ceea ce face cu ajutorul andrelelor.

„Singurul lucru care m-a ținut cu mintea sănătoasă în tot acest timp este dragostea mea pentru croșetat, tricotat și broșat. Vreau să le mulțumesc tuturor urmăritorilor mei pentru că mă urmăresc.

Dimineața am făcut ceva drăguț pentru medalia mea, ca să nu se zgârie. Are drapelul Regatului Unit pe o parte și pe cel al Japoniei pe cealaltă parte. Totul intră frumos aici și am un săculeț în care să îmi transport medalia fără să se zgârie. Ce spuneți despre asta?”, le-a transmis sportivul urmăritorilor lui.

