Ministrul de Interne a primit mai multe premii decât David Popovici la Gala Sportului Dinamovist, eveniment la care Marian Neacșu a primit trofee atât din partea Comitetului Olimpic, cât și din partea clubului CS Dinamo, club aflat în subordinea ministerului pe care Neacșu îl conduce. De cealaltă parte, David Popovici a plecat acasă cu un singur trofeu, cel pentru sportivul anului.

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român: Înainte să avem plăcerea să-l ascultăm pe domnul viceprim-ministru și ministru de Interne, aș vrea ca din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român să ofer un trofeu domnului viceprim-ministru, un trofeu pe care știu că îl merită și nu o să spun mai mult decât atât: este trofeul Comitetului Olimpic Sportiv Român „Team Romania”.

După ce a fost premiat de președintele Comitetului Olimpic, Marian Neacșu a mai primit un trofeu, de această dată din partea președintelui CS Dinamo. Clubul este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Practic, președintele Dinamo și-a premiat propriul șef în ziua în care a împlinit o lună de mandat.

Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne: Sunt ministru al Afacerilor Interne de exact 30 de zile astăzi, portofoliu pe care l-am adăugat aceluia de viceprim-ministru al României. Și aș putea spune, în termenii dragi dumneavoastră, că abia mi-am făcut încălzirea din această perspectivă.

Dacă ministrul Afacerilor Interne a plecat de la gală cu două premii, David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a părăsit evenimentul cu unul singur. Popovici a fost numit sportivul anului, iar Adrian Rădulescu, cel care îl pregătește pe înotător, a primit trofeul pentru antrenorul anului.



David Popovici, campion la înot: Anul acesta sunt foarte mândru de faptul că la Campionatul European, la finala de 100 de metri liber, nu numai că am fost parte, dar am și câștigat acea finală. Am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are - și cursa asta mai are - enorm de mult potențial și foarte mult loc să se dezvolte.

La Gala Sportului Dinamovist au mai fost laureați și alți 30 de sportivi cu rezultate internaționale la canotaj, scrimă, gimnastică sau judo.

Editor : M.B.