VIDEO. Punctul victoriei Simonei Halep în partida cu Angelique Kerber și reacția comentatorilor germani

Simona Halep, locul 1 mondial în clasamentul WTA, a reușit o victorie entuziasmantă la Melbourne și s-a calificat, pentru prima dată, în finala turneului de Grand Slam Australian Open.

Halep a avut două mingi de meci în setul decisiv, la scorul de 5-4, însă Kerber a reușit să găsească forța și inspirația pentru a rămâne în joc. A venit apoi rândul nemțoaicei să fie la un pas de câștigarea partidei, când a avut și ea tot două mingi de meci, la scorul de 6-5.

„Inima mea a fost acolo. Inima mea a fost în teren. Știu că m-am întors”, a declarat Kerber după meci, adăugând că nu are niciun regret, pentru că a dat tot ce a avut mai bun pe teren. „A dat totul astăzi. Ce ar putea cere mai mult un antrenor? Sunt foarte fericit în legătură cu acest început de an”, a transmis Wim Fissette, antrenorul lui Kerber și fostul antrenor al Simonei.

Ultimul punct al partidei a venit la scorul de 8-7, când o lovitură puternică trimisă de Simona Halep a fost returnată de Kerber în out. Și comentatorii germani au fost impresionați de jocul româncei, lăudând rezistența de care a dat dovadă Halep în cele 2 ore și 22 de minute de meci.

Până la calificarea în ultimul act, Halep a avut un traseu mai dificil şi a "stat" pe teren o oră şi jumătate în plus faţă de Wozniacki - 11 ore şi 32 de minute la 9 ore şi 59 de minute. Ambele sportive au salvat mingi de meci, 5-2, românca în două meicuri, trei în turul al treilea şi două în semifinale, respectiv două în turul secund.

Mai mult, dacă Simona va câștiga turneul, ea va deveni jucătoarea cu cele mai multe mingi de meci salvate pentru câștigarea unui titlu de Grand Slam.

Australian Open women's champions in Open Era after saving match point:

2002: Capriati

2003: S. Williams

2014: Na Li

2016: Kerber

2018: Halep or Wozniacki

If Halep wins title, no woman had saved more match points on route to a grand slam title. #AusOpen