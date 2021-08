VIDEO&FOTO. Un jucător de tenis de masă fără mâini uimește audiența la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. „Nimic nu este imposibil”

Egipteanul Ibrahim Hamadtou a uimit telespectatorii care urmăresc Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Sportivul a avut primul meci din turneul de tenis de masă masculin din această săptămână și oamenii au fost uluiți să-l vadă jucând cu gura, pentru că el nu are mâini.

Ibrahim și-a pierdut ambele brațe într-un accident de tren când avea 10 ani, potrivit ESPN, dar îi place atât de mult tenisul de masă încât a reușit să găsească un mod de a juca la un nivel ridicat.

El ține paleta în gură și servește mingea cu piciorul, dar chiar și în aceste condiții joacă incredibil de bine.

Din păcate, el a pierdut meciul din prima rundă cu 3-0, adversarul său fiind Park Hong-kyu din Coreea de Sud. Cu toate acestea, rămâne optimist. „Sunt trist că am pierdut, dar sper să câștig următorul meci", a spus el după meci.

Ibrahim Hamadtou este la a doua participare la paralimpice, după ce a concurat la Jocurile de la Rio din 2016, când avea 43 de ani. Înainte de asta a câștigat trei medalii de argint la Campionatele Africane și la Openul Egiptului.

El a spus că a fost atras de sport tocmai pentru că este o provocare atât de mare pentru el. Bărbatul a mărturisit ca s-a hotărât să joace serios tenis de masă urmărind meciul dintre doi prieteni și ținându-le scorul. „Nu au fost de acord cu un punct și mi-au spus să nu mai intervin, pentru că eu nu voi putea juca niciodată. Asta m-a ambiționat și m-am decis să joc”, a spus el.

„A durat aproape un an să mă obișnuiesc să țin paleta cu gura și să servesc. Cu antrenament regulat, mi-am îmbunătățit această abilitate. Ajungând la Rio în 2016 a fost unul dintre visele mele și am fost atât de fericită să fac parte din marele spectacol din Brazilia. Din păcate, nu m-am pregătit suficient, dar am învățat din experiența Rio 2016 și am lucrat intens pentru Tokyo”, a mai spus egipteanul.

Ibrahim speră să obțină o medalie la Tokyo. Mesajul lui către jucătorii africani este: „nimic nu este imposibil”.

