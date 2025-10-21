Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a dejucat o operațiune de sabotaj pe teritoriul României, plănuită de doi cetățeni ucraineni care colaborează cu serviciile secrete ruse. Scopul lor, potrivit SRI, era de a incendia sediul celei mai mari companii private de curierat din Ucraina. Cei doi ucraineni, de 21 și 24 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tentativă la acte de diversiune.

Operațiunea de sabotaj a fost dejucată de SRI în cooperare cu DIICOT, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul MAI, cu serviciul secret al armatei și cu servicii partenere externe - cum ar fi cele din Polonia.

Autoritățile de la Varșovia anunțaseră înainte ca SRI să dea publicității această informație că opt persoane au fost reținute în total și acuzate că plănuiau acte de sabotaj pentru Federația Rusă, după cum relatează Reuters.

Pe lângă cei doi ucraineni arestați în România, un alt cetățean ucrainean de 21 de ani a fost prins și arestat de autoritățile poloneze în apropiere de Varșovia.

Date despre operațiunea de sabotaj dejucată de autoritățile române

SRI a anunțat, practic, că „a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”.

„Scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”, au subliniat reprezentanții Serviciului Român de Informații.

Reprezentanții Serviciului Român de Informații arată că, în urmă cu o săptămână, au identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care au venit în România dinspre Polonia.

Ulterior, cei doi cetățeni ucraineni „au depus la sediul Nova Post din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță”, arată SRI în comunicatul de presă citat.

DIICOT a subliniat că sediul Nova Post se află „într-o locație centrală” din București, la parterul unui bloc de locuințe, astfel că un incendiu ar fi reprezentat „un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă”.

Dispozitivele cu care cei doi cetățeni plănuiau să incendieze sediul Nova Post erau „confecționate artizanal și disimulate în căști audio și piese auto”.

„Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații”, potrivit sursei citate.

SRI arată, însă, că a identificat imediat coletele și le-a dezamorsat. Cei doi cetățeni ucraineni sunt subiectul unei investigații în acest moment.

„Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, potrivit reprezentanților SRI.

Imaginile cu cei doi cetățeni ucraineni prinși de autoritățile române

DIICOT a dat publicității imagini din timpul reținerii celor doi cetățeni ucraineni și a subliniat că aceștia au fost arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile, fiind acuzați de tentativă la acte de diversiune.

