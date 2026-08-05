SRI, avertisment pentru români: „Nu furnizați nicio informație solicitată și întrerupeți convorbirea”

Serviciul Român de Informații a transmis un avertisment privind intensificarea numărului apelurilor frauduloase prin care se folosește falsificarea identității apelantului pentru a obține date cu caracter personal sau informații bancare de la români.



Instituția a transmis: „SRI informează cetățenii că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identității apelantului (spoofing) astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afișat numărul instituției dedicat relației cu publicul.

În cadrul acestor apeluri frauduloase pot fi solicitate date cu caracter personal, informații bancare, coduri de autentificare, parole sau efectuarea unor transferuri de bani.

Serviciul Român de Informații nu solicită telefonic:

• date cu caracter personal sau privind cardurile ori conturile bancare;

• parole, coduri PIN, de autentificare ori primite prin SMS;

• efectuarea de plăți sau transferuri de bani.

Dacă primiți un astfel de apel, vă recomandăm să nu furnizați nicio informație solicitată și să întrerupeți convorbirea.

Atacul de tip spoofing reprezintă o tehnică prin care atacatorii folosesc platforme software online pentru a imita numere reale de telefon. Ei pot afișa pe ecranul telefonului dumneavoastră orice număr de telefon doresc, fie că aparține unei instituții, unei companii sau chiar unei persoane fizice, cu scopul de a vă câștiga încrederea.

PROTOCOL RECOMANDAT DE SECURITATE

Pentru orice apel în care doriți să vă asigurați de confidențialitatea discuției si să confirmați fără dubiu identitatea interlocutorului, aplicați următorii pași:

- ÎNTRERUPEȚI APELUL IMEDIAT

Nu furnizați informații și nu continuați conversația dacă aveți cea mai mică suspiciune sau dacă vi se solicită date sensibile.

- REAPELAȚI MANUAL INTERLOCUTORUL

Tastați numărul de telefon cifră cu cifră (din agendă, de pe documente oficiale sau site-uri sigure).

DE CE FUNCȚIONEAZĂ REAPELAREA?

Deoarece platformele online de spoofing pot doar să imite un număr la inițierea apelului. În momentul în care dumneavoastră închideți și sunați înapoi în rețeaua clasică de telecomunicații, este imposibil să mai ajungeți la interlocutorul ilegitim. Apelul dumneavoastră va fi direcționat strict către posesorul real și legitim al acelui număr de telefon.

Vă mulțumim pentru vigilență și cooperare”.

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Editor : A.R.