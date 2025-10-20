Live TV

SRI demască „o campanie de dezinformare coordonată” după conspirațiile care au inundat internetul pe tema tragediei din Rahova

Data publicării:
ID197662_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SRI. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Din articol
SRI: Campanie de dezinformare coordonată după tragedia din Rahova SRI susține că trebuie actualizată legea pentru combaterea dezinformării

Serviciul Român de Informații (SRI) a subliniat, printr-un comunicat de presă transmis luni, 20 octombrie, că pe internet se desfășoară în acest moment „o campanie de dezinformare coordonată” prin lansarea unor teorii ale conspirației pe tema tragediei din cartierul Rahova. Reprezentanții SRI mai susțin că este nevoie de actualizarea legislației privind combaterea dezinformării. 

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora”, potrivit unui comunicat transmis de SRI.

Digi24 a arătat mai multe exemple de conspirații care circulă pe internet după explozia care a avut loc vineri, 17 octombrie, în cartierul Rahova din București.

SRI: Campanie de dezinformare coordonată după tragedia din Rahova

Una dintre conspirațiile lansate a susținut că printre victime s-ar fi aflat „fiul unui general din CSAT”, însă autoritățile au negat această ipoteză. Detalii, aici.

Alte conspirații presupun informațiile false potrivit cărora:

  • În bloc ar fi fost plantată o bombă C4;
  • Una dintre victime, o avocată, ar fi murit pentru că ar fi ascuns dosare sensibile;
  • Presupuse fraude în ceea ce privește conturile de donații;

„Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, mai subliniază reprezentanții Serviciului Român de Informații.

SRI susține că trebuie actualizată legea pentru combaterea dezinformării

SRI a mai recomandat cetățenilor să se informeze din surse oficiale, să „verifice faptele înainte de redistribuirea” unei postări și să evite mesajele din surse anonime.

Serviciul mai consideră că „devine evidentă” nevoia de a actua legislația în materia dezinformării.

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, scrie în comunicatul SRI. 

