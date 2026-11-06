SRI îndeamnă pasagerii zborurilor afectate la calm, în contextul alertelor cu bombă din România și Europa: „Înțelegem îngrijorarea”

Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis, prin vocea purtătorului de cuvânt Ovidiu Marincea, că fiecare sesizare privind amenințările cu bombă din ultimele zile este tratată cu seriozitate și că, deși verificările pot produce întârzieri, scopul autorităților este să protejeze pasagerii. Acesta a subliniat că, în prezent, au fost demarate anchete pentru a stabili identitatea autorilor alertelor cu bombă, care până acum s-au dovedit a fi false.

Vineri, Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a precizat în cadrul unei declarații că Brigada Antiteroristă a SRI „a efectuat verificările specifice” și a constatat că, cel puțin până în prezent, amenințările cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă din București nu s-au confirmat și nu au fost descoperite dispozitive explozive.

„Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe”, a subliniat Ovidiu Marincea, într-o declarație citată de News.ro.

Digi24.ro transmite principalele informații legate de valul de amenințări cu bombă care continuă să afecteze mai multe zboruri din Europa, inclusiv România. Detalii, aici.

Reprezentantul SRI a punctat, însă, că traficul pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfășurat în condiții de siguranță în ultimele zile, și a adăugat că există anchete demarate pentru a stabili identitatea autorilor.

„Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor, aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi (...)

Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce, într-adevăr, întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager”, a mai meționat purtătorul de cuvânt al SRI.

Un avion TAROM cu 102 pasageri la bord, care a zburat vineri pe ruta Praga - Bucureşti, a fost ţinta unei alerte cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Henri Coandă, unde au fost demarate procedurile necesare. SRI a anunțat ulterior că amenințarea s-a dovedit a fi una falsă.

Nu este prima amenințare de acest fel în aceste zile în România. Aseară, în jurul orei 23, au mai fost două amenințări asemănătoare.

Una viza un zbor de la Tel Aviv, care avea escală la noi. Piloții au consultat compania și, având în vedere destinația, au cerut un control pirotehnic. Joi, cursa WizzAir Milano - București a fost la fel, ținta unei amenințări cu bombă.

În același timp, mai multe zboruri din Europa au avut parte de situații similare: amenințări cu bombă la bord, care au dus la aterizări de urgență și chiar însoțiri ale avioanelor civile de aeronave militare, în țări ca Franța, Italia, Cehia, Bulgaria și Polonia.

Editor : M.G.