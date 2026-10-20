SRI, reacție neobișnuită după declarațiile unui fost premier. Serviciul condamnă „limbajul suburban” al lui Ludovic Orban

Serviciul Român de Informații a venit cu o reacție publică după ce fostul premier Ludovic Orban a lansat mai multe acuzații la adresa Serviciului. Oficialii acuză un „un limbaj suburban” din partea fostului demnitar.

Reprezentanții Serviciului român de informații au transmis pe rețelele sociale: „ În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.

Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.

În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.

SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege.

SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, și-au încheiat aceștia mesajul.

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SRI este extrem de rezervat în comentarea declarațiilor politice și nu a obișnuit publicul cu reacții după ce în spațiul public au fost aduse acuzații de către politicieni.

Ludovic Orban nu comentează pentru prima dată activitatea Serviciului. Fostul politician a spus în nenumărate rânduri că oficialii din cadrul SRI s-ar implica în viața politică, fără să aducă dovezi în acest sens.

Reacția oficialulilor din cadrul Serviciului este și mai neobișnuită fiind difuzată aproape de ora 23, imediat după declarațiile făcute de către fostul premier la televiziunea publică.

Editor : Alexandru Rotaru