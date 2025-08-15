Live TV

Stareţul Mănăstirii Putna cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi: „Trăiesc vremuri dificile. Datori suntem”

Data publicării:
staretul putna velnic melchisedec

Stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii din regiunea Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”.

El a transmis un mesaj de unitate cu românii din Ucraina, subliniind că, „dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”.

„Acolo sunt vremuri dificile. Să îi purtăm în rugăciunile noastre! Datori suntem. Sunt ai noştri fraţi de peste un gard de sârmă, impus în 1941, în 23 august. (...) Ţinem la unitate şi acesta este mesajul Putnei şi al Maicii Domnului şi al Înalt Prea Sfinţitului Calinic, să ţinem la unitate. În unitate este puterea şi, dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”, a afirmat stareţul Mănăstirii Putna, citat de Agerpres.

La hramul Mănăstiri Putna au participat, de asemenea, peste zece preoţi români din regiunea Cernăuţi, printre care şi protopopul de Storojîneţ (regiunea Cernăuţi), preotul Vasile Covalciuc. De asemenea, la eveniment a participat şi consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Declarația lui Trump cu puțin timp înainte ca Putin...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
Volodimir Zelenski
Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „În ziua negocierilor...
lavinia
Care este starea Laviniei, pacienta cu arsuri infectată la Floreasca...
Ultimele știri
Fost consilier judeţean, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Pedeapsa primită
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă aceasta
Ucrainenii susțin că un lunetist al Kievului a stabilit un nou record, după ce a eliminat doi ruși de la 4 kilometri, cu ajutorul AI
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Chernivtsi National University (the former Metropolitans residence) church in winter, Ukraine.
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
toiu
Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat spitalul de copii din Kiev, bombardat de ruși în urmă cu un an
coroana de flori
Morminte și monumente funerare din „cimitirul românesc” din Cernăuți, restaurate cu sprijinul statului român
Consecințele atacului rusesc în Cenăuți. Foto- armata ucraineană:X
Primul atac rusesc soldat cu victime asupra orașului Cernăuți. Mașina de război a Rusiei ucide aproape de granița cu România
Conflict violent la Catedrala Metropolitană din Cernăuţi
Conflict violent la Catedrala Metropolitană din Cernăuţi. Mai multe persoane, printre care şi preoţi, au fost rănite
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe...
Adevărul
Summitul din Alaska și iluzia puterii. „Marea ambiție a lui Putin se clatină. Rusia este blocată, armata...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Jackie Chan: „Este foarte dificil să faci un film bun acum”. Ce reproșează studiourilor de la Hollywood
Digi Sport
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...