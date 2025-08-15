Stareţul Mănăstirii Putna cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi: „Trăiesc vremuri dificile. Datori suntem”

Stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii din regiunea Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”.

El a transmis un mesaj de unitate cu românii din Ucraina, subliniind că, „dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”.

„Acolo sunt vremuri dificile. Să îi purtăm în rugăciunile noastre! Datori suntem. Sunt ai noştri fraţi de peste un gard de sârmă, impus în 1941, în 23 august. (...) Ţinem la unitate şi acesta este mesajul Putnei şi al Maicii Domnului şi al Înalt Prea Sfinţitului Calinic, să ţinem la unitate. În unitate este puterea şi, dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”, a afirmat stareţul Mănăstirii Putna, citat de Agerpres.

La hramul Mănăstiri Putna au participat, de asemenea, peste zece preoţi români din regiunea Cernăuţi, printre care şi protopopul de Storojîneţ (regiunea Cernăuţi), preotul Vasile Covalciuc. De asemenea, la eveniment a participat şi consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu.

Editor : A.P.