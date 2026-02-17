Live TV

Foto Staţia de Epurare a Apei din Braşov, blocată de cantităţi mari de şerveţele umede. „Se întâmplă mai des decât ne imaginăm”

Data publicării:
servetele umede statie epurare apa brasov
Foto: Compania Apa Brașov/ Facebook

Staţia de Epurare a Apei din municipiul Braşov a fost „blocată” de cantităţi neobişnuit de mari de şerveţele umede, care au afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunţat, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov.

Aceştia au reamintit că „staţiile de epurare sunt componente esenţiale ale unui ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului” şi au făcut apel la braşoveni să nu mai „considere toaleta sau chiuveta un coş de gunoi”.

Ei precizează că şerveţelele umede nu se dizolvă la fel ca şi hârtia igienică, ci creează dopuri care înfundă ţevile.

„Pare greu de crezut că un şerveţel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluş zâmbitor şi luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Staţia de Epurare. Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina. În ultimele zile, Staţia de Epurare Braşov a fost asediată de un volum foarte mare de şerveţele umede, care a afectat randamentul procesului. Curăţarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noştri”, a transmis Compania Apa, pe pagina sa de Facebook.

Reprezentanţii operatorului care asigură apa la robinetele braşovenilor atrag atenţia că, în pofida campaniilor de informare şi sensibilizare în mediul online, însoţite de mesajul „SOS Canalizarea!”, „totuşi, lumea se împiedică mereu de un şerveţel umed”.

De aceea, reprezentanţii Companiei Apa Braşov au reluat apelul către populaţie să nu mai arunce în toaletă şerveţele umede sau hârtie igienică umedă, absorbante, ulei utilizat la gătit sau ambalaje de plastic ori scutece de unică folosinţă, care pot pune în pericol funcţionarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate.

