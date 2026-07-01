Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2, închisă temporar din cauză că a fost inundată: nu se circulă între Gara de Nord și Ștefan cel Mare

Metrorex anunţă, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.

ACTUALIZARE 08:07 „În prezent este înregistrată o situaţie complexă la staţia de metrou Piaţă Victoriei, unde apă acumulată a ajuns până la nivelul peronului”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Știrea inițială.

„Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei”, transmite, miercuri dimineaţă, Metrorex.

Compania anunţă că circulaţia trenurilor pe Magistrala 1 se desfăşoară după cum urmează:

- între staţiile Dristor 2 şi Ştefan cel Mare, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Ştefan cel Mare, la linia 2;

- între staţiile Republica şi Gara de Nord 1, cu îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în staţia Gara de Nord 1.

„Metrorex precizează că toate staţiile de metrou sunt echipate cu instalaţii de pompare pentru evacuarea apei, care funcţionează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate. De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgenţă, conform procedurilor operaţionale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente şi restabilirea circulaţiei în condiţii de deplină siguranţă”, a mai transmis compania.

Echipele de intervenţie ale Metrorex acţionează permanent pentru evacuarea apei şi readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulaţia să fie reluată în cel mai scurt timp posibil.

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Editor : B.E.