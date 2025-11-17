O statuie a personajului Bridget Jones a fost dezvelită luni în Leicester Square din Londra, alăturându-se celorlalte statui ale unor personaje de film precum Mary Poppins şi Harry Potter, informează Reuters. Renee Zellweger, actriţă recompensată cu Oscar, care a interpretat personajul principal în seria de filme „Bridget Jones”, a participat luni la dezvelirea statuii cu prilejul aniversării a 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones's Diary”.

„E destul de nebunesc. E destul de ciudat. Nu e ceva la care te-ai aştepta... vreodată... e o surpriză”, a declarat Zellweger pentru Reuters.

Întrebată ce părere are despre statuia care o înfăţişează pe Bridget cu părul legat la spate, purtând o fustă scurtă şi ţinând în mână un pix şi un carneţel, actriţa a spus: „E adorabilă... e cu adevărat drăguţă. Seamănă cu Bridget din punctul meu de vedere”.

Scriitoarea Helen Fielding a creat personajul Bridget Jones în urmă cu peste 30 de ani cu prilejul unei rubrici de ziar în care vorbea despre viaţa amoroasă a lui Bridget. Prima carte din serie, „Bridget Jones's Diary”, a fost publicată în 1996 şi a fost urmată de alte trei cărţi.

Statuia personajului Bridget Jones din Londra. Foto: Profimedia Images

„Bridget Jones's Diary” a fost ecranizată în 2001 într-un film din distribuţia căruia au mai făcut parte, alături de Renee Zellweger, Hugh Grant şi Colin Firth.

Filmele ''Bridget Jones: The Edge of Reason'' şi „Bridget Jones's Baby” au urmat în 2004, respectiv 2016. „Bridget Jones: Mad About the Boy” a fost lansat în februarie anul acesta.

„Generaţia fiicei mele o place pe Bridget, iar asta înseamnă mult pentru mine pentru că asta se întâmplă foarte rar”, a spus Fielding despre popularitatea solidă a personajului. „Aşa că mă simt foarte, foarte norocoasă şi, da, sunt mândră de Bridget”.

Statuia Bridget Jones face parte din Scenes in the Square, o serie de sculpturi înfăţişând personaje din filme în Leicester Square, unde au loc multe premiere cienmatografice. Proiectul a fost lansat în 2020 şi include statuile lui Laurel şi Hardy, precum şi a lui Batman printre altele.

Editor : Ana Petrescu