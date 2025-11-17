Live TV

Foto Statuie pentru Bridget Jones la Londra, la 25 de ani de la primul film. Reacția actriței Renée Zellweger

Data publicării:
"Bridget Jones" Scenes In The Square Statue Unveiling
Renee Zellweger lângă statuia lui Bridget Jones din Londra. Foto: Profimedia Images

O statuie a personajului Bridget Jones a fost dezvelită luni în Leicester Square din Londra, alăturându-se celorlalte statui ale unor personaje de film precum Mary Poppins şi Harry Potter, informează Reuters. Renee Zellweger, actriţă recompensată cu Oscar, care a interpretat personajul principal în seria de filme „Bridget Jones”, a participat luni la dezvelirea statuii cu prilejul aniversării a 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones's Diary”.

„E destul de nebunesc. E destul de ciudat. Nu e ceva la care te-ai aştepta... vreodată... e o surpriză”, a declarat Zellweger pentru Reuters.

Întrebată ce părere are despre statuia care o înfăţişează pe Bridget cu părul legat la spate, purtând o fustă scurtă şi ţinând în mână un pix şi un carneţel, actriţa a spus: „E adorabilă... e cu adevărat drăguţă. Seamănă cu Bridget din punctul meu de vedere”.

Scriitoarea Helen Fielding a creat personajul Bridget Jones în urmă cu peste 30 de ani cu prilejul unei rubrici de ziar în care vorbea despre viaţa amoroasă a lui Bridget. Prima carte din serie, „Bridget Jones's Diary”, a fost publicată în 1996 şi a fost urmată de alte trei cărţi.

statuia bridget jones
Statuia personajului Bridget Jones din Londra. Foto: Profimedia Images

„Bridget Jones's Diary” a fost ecranizată în 2001 într-un film din distribuţia căruia au mai făcut parte, alături de Renee Zellweger, Hugh Grant şi Colin Firth.

Filmele ''Bridget Jones: The Edge of Reason'' şi „Bridget Jones's Baby” au urmat în 2004, respectiv 2016. „Bridget Jones: Mad About the Boy” a fost lansat în februarie anul acesta.

„Generaţia fiicei mele o place pe Bridget, iar asta înseamnă mult pentru mine pentru că asta se întâmplă foarte rar”, a spus Fielding despre popularitatea solidă a personajului. „Aşa că mă simt foarte, foarte norocoasă şi, da, sunt mândră de Bridget”.

Statuia Bridget Jones face parte din Scenes in the Square, o serie de sculpturi înfăţişând personaje din filme în Leicester Square, unde au loc multe premiere cienmatografice. Proiectul a fost lansat în 2020 şi include statuile lui Laurel şi Hardy, precum şi a lui Batman printre altele.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
2
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
3
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Încă o ședință în Coaliție fără rezultat pentru pensii și concedieri...
sedinta comuna a parlamentului
Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de...
primaria capitalei
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria...
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Ultimele știri
Trupul unuia dintre dispăruți, găsit după alunecarea de teren din Gorizia, Italia. Căutările pentru a doua persoană continuă
Ucraina cumpără 55 de locomotive de la Alstom. Contract de 470 milioane de euro
Un băiat de 18 ani a fost reținut după ce ar fi violat și omorât o femeie, la Năvodari
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
curturi in centrul londrei
Români în mahalaua din centrul Londrei. Orașul a fost invadat de bande de cerșetori din mai multe colțuri ale lumii
Metropolitan police in London
Prizonier eliberat din greșeală, căutat „de urgență”. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește
ivan cel groaznic
O statuie uriașă a lui Ivan cel Groaznic va fi inaugurată în Rusia de Ziua Unității Naționale
Business Baby with piggybank
O familie din Londra oferă 180.000 de lire pe an unui profesor care să le pregătească fiul de un an să devină „gentleman”
volodimir zelenski-regele charles-windsor-octombrie 2025
Volodimir Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor. Președintele ucrainean participă și la o reuniune a „Coaliției de voință”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante SURSE
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu