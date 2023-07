Statul reia controalele în azilele din Mureș. Pacient: „Am avut coastele fracturate. Am fugit și la poliție, dar nu aveau nicio treabă”

Cinci dintre pacienții ținuți într-un subsol, în azilul groazei din Mureș, sunt acum internați la Spitalul Obregia din București. O tânără este subnutrită, alta e deshidratată. Azilul a fost verificat de trei ori în ultima lună, dar inspectorii nu au găsit nereguli, căminul a continuat să funcționeze. Pentru eșecul acestor controale, prefectul și subprefectul au fost demiși de premier. Marcel Ciolacu a reamintit că le-a cerut prefecților să coordoneze controalele în căminele. În acelasi timp, ministrul Muncii - numit după ce precedesorul și-a pierdut postul tot din cauza azilelor groazei - spune că este nevoie de instrucțiuni de control. Angajații statului care fac verificări în centrele sociale vor primi indicații, ca să știe unde trebuie să caute nereguli.

Ororile petrecute în azilul din localitatea Bărdești au fost descoperite de același ONG care a adus în prim-plan și chinurile celor din azilele din Voluntari. În imaginile făcute publice de reprezentanții organizației se văd mulți oameni închiși într-un subsol, printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge. Unii nu puteau vorbi şi nici nu se puteau mişca. Erau plini de muşte şi malnutriţi. Unul dintre cei care au reușit să scape la timp de chinurile din acest azil a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum se purtau patronii și angajații cu ei.

Daniel - fost beneficiar: Am fost în anul 2021. Totul a fost ok la început, dar după o perioadă au început să fie controale. Începeau să strângă beneficiarii care erau maltratați, sedați. Erau ascunși în beci, în alte camere, jos la subsol. Eu nu eram în data lor de baze în Târgul Mureș. Eram și eu ascuns. Am avut coastele fracturate.

-Din ce motiv te bătea?

-Pentru că știam foarte multe, de la bun început, ce se întâmplă. Am fugit și din centru și am zis și la Poliția din Mureș. Dar ei nu aveau nicio treabă pentru că erau mână în mână cu ei.

Subsolul nu era singura încăpere de groază în care erau ținuți oamenii maltratați.

Georgiana Pascu - manager de program al Centrului de Resurse Juridice: Unul din tinerii din acest centru a prins curaj și ne-a dus în spatele clădirii, am urcat pe o scară, am intrat în spatele unei bucătării, unde s-a deschis o ușă care era blocată cu pietre și cu o masă de fier, și în spatele acestei uși erau închiși pe întuneric, fără luminat și aerisire alți 2 tineri.

Chiar în această lună, azilul din Mureș a fost verificat de inspectorii DSP, care nu au găsit niciun fel de nereguli.

Iuliu Moldovan - director DSP Mureș: Nu am avut cunoștință de acest subsol. Și noi am controlat ce a fost autorizat din punct de vedere sanitar de către noi. Poate că puteam face și noi mai mult.

Viorel Răduț - fost director AJPIS Mureș: Am întrebat colegii inspectori, mi-au motivat că era o ușă, au tras de ea, era închisă. A întrebat conducerea centrului a spus că este o debara. Și din păcate, nu știu dacă au crezut, dar nu au mai insistat mai departe. Conducerea centrului a ascuns acești beneficiari. Părerea mea personală este că i-au plimbat dintr-o parte în alta.

În încercarea de a se apăra, proprietarul azilului admite că oamenii pe care îi avea în grijă erau lăsați nesupravegheați.

-Știți cum au ajuns acei oameni acolo în subsol?

-Ei sunt liberi să ajungă și în bucătărie, și în sălile... și ieri când erau autoritățile aici, au ieșit afară. Deci nu ...

-Dumneavoastră credeți că au ajuns singuri acolo?

-Nu am de unde să dau cu supoziția sau să presupun. Lăsăm organele competente să stabilească.

-30 de oameni au fost cazați în 10 camere de câte 3. Atât. Singura noastră greșeală a fost că nu am reușit, în timp optim, să îi transferăm pe cei care îi aveam în surplus, 10 persoane.

Ministrul Muncii a trimis corpul de control la Mureș. Vrea să afle dacă a fost vorba despre neglijență sau complicitate din partea inspectorilor.

Simona Bucura Oprescu - ministrul Muncii: Dânșii au spus că au inspectat doar partea supraterană, partea de la suprafață și nu și subsolul și dependințele acelei clădiri. Azi a fost trimisă o circulară tuturor agențiilor de inspecție socială, tuturor inspectorilor sociali prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependințele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ține de un centru rezidențial.

13 dintre pacienții din azilul groazei din Mureș au ajuns la spital județean, pentru îngrijiri medicale de urgență. Doi au rămas internați, iar 11 au fost mutați la o clinică de psihiatrie.

Editor : A.P.