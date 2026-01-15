Live TV

Statul vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Ministerul Culturii lansează și apelul „Brâncuși150”

Veronica Micle / Mihai Eminescu, colaj foto. Sursa: Profimedia Images
„Brâncuși150”, apel proiecte culturale. 500.000 lei e bugetul alocat

De Ziua Culturii Naționale, marcată pe 15 ianuarie, la împlinirea a 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, Ministerul Culturii anunță două demersuri majore: avansarea procedurilor pentru achiziția corespondenței dintre poet și Veronica Micle, documente de o valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național, și lansarea apelului de proiecte „Brâncuși150”, dedicat susținerii creației contemporane în perspectiva celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.

Proiectul de achiziție a corespondenței dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle a intrat, începând de astăzi, într-o nouă etapă procedurală. Fondul propus spre achiziție cuprinde aproximativ 400 de pagini de manuscris, documente cu o valoare literară, istorică și documentară deosebită pentru patrimoniul spiritual al României, spune comunicatul de presă al Ministerului Culturii.

Până în prezent, Ministerul Culturii a realizat analiza oportunității achiziției, a solicitat oferta de preț proprietarului prin Casa de licitații Artmark, a numit o comisie de experți acreditați și a împuternicit aceasta să stabilească un preț echitabil. În paralel, sunt efectuate inclusiv investigații fizico-chimice pentru verificarea autenticității documentelor.

Începând de astăzi, echipa desemnată de minister analizează un prim lot de cinci scrisori transmise de deținător. Confirmarea autenticității și a trasabilității documentelor, prin corelarea datelor istorice, a rezultatelor științifice și a informațiilor privind proveniența, reprezintă condiția esențială pentru finalizarea achiziției. Ministerul subliniază că îmbogățirea patrimoniului național poate avea loc doar în condiții de maximă rigoare și transparență.

Tot de Ziua Culturii Naționale, Ministerul Culturii lansează apelul de proiecte „Brâncuși150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Inițiativa urmărește stimularea creativității și susținerea proiectelor culturale care vor marca această aniversare pe parcursul anului 2026.

Pot fi depuse proiecte în domenii precum fotografia, arta decorativă și sculptura, performance art, arta urbană și forme alternative de educație prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Bugetul total alocat sesiunii este de 500.000 de lei, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 de lei. Proiectele trebuie să se desfășoare în perioada 16 martie – 16 septembrie 2026.

Dosarele de finanțare se depun exclusiv online, prin platforma www.fonduri-cultura.ro
, termenul-limită fiind 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor și afișarea rezultatelor vor avea loc conform calendarului publicat de Ministerul Culturii.

