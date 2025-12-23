STB, după ce meteorologii au anunțat ninsori în București: Autobuzele vor circula doar pe carosabil

Autobuzele nu vor mai circula pe șinele de tramvai, ci doar pe carosabil, începând cu 24 decembrie, potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Decizia STB vine pe fondul avertismentelor meteorologice lansate în ultimele ore.

Autobuzele vor opri doar în stațiile amplasate la bordură, a mai transmis compania.

„Această decizie a fost luată pentru a preveni dificultățile la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai”, potrivit STB.

Societatea de Transport București mai subliniază că este vorba de o decizie temporară.

„Autobuzele vor reveni pe calea de rulare a tramvaielor la o dată care va fi comunicată ulterior”, arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele afectate de ninsori, ger și vânt puternic

Editor : M.G.