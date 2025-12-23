Live TV

STB, după ce meteorologii au anunțat ninsori în București: Autobuzele vor circula doar pe carosabil

Data publicării:
Cinci linii de autobuz vor circula pe calea de tramvai
Foto: TPBI

Autobuzele nu vor mai circula pe șinele de tramvai, ci doar pe carosabil, începând cu 24 decembrie, potrivit unui comunicat transmis de Societatea de Transport București (STB). Decizia STB vine pe fondul avertismentelor meteorologice lansate în ultimele ore.

Autobuzele vor opri doar în stațiile amplasate la bordură, a mai transmis compania. 

„Această decizie a fost luată pentru a preveni dificultățile la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai”, potrivit STB.

Societatea de Transport București mai subliniază că este vorba de o decizie temporară.

„Autobuzele vor reveni pe calea de rulare a tramvaielor la o dată care va fi comunicată ulterior”, arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI: Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele afectate de ninsori, ger și vânt puternic

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
Varșovia
2
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
profimedia-1030135055
3
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
4
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Digi Sport
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
palatul parlamentului
Taxe majorate în București: CGMB a aprobat modificările pentru 2026. Impozitele pe locuințe vor crește cu aproape 80%
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele afectate de ninsori, ger și vânt puternic HARTĂ
cartier de blocuri noi
Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele mai ieftine cartiere din țară. Prețul locuințelor în marile orașe
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Bolojan: Primăria Capitalei e într-o situaţie bugetară gravă, e subfinanțată. Trebuie măsuri la nivel guvernamental. Cu o condiție
utilaj deszapezire
Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge...
Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit...
2025-06-20-1
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei au depus jurământul la Palatul...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa...
Ultimele știri
Primăria Capitalei va consolida șase clădiri istorice cu risc seismic. Printre ele este și Muzeul „Gheorghe Tăttărescu”
Reforma justiției, pe agenda Guvernului: calendar stabilit pentru modificări legislative și audit independent
Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică, a fost trimis în judecată. Acuzațiile procurorilor DNA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul reginei Elisabeta a II-a care l-a înfuriat pe Harry, în 2019. Scriitoare: „William a știut că-i va...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Tică Dănilescu, amintiri de coșmar de la Revoluția din 1989: „Am îmbulinat-o! Mă arestează!”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
După câte ore poți urca la volan după un pahar de șampanie sau prosecco
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...