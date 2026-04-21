Live TV

Video Strat de zăpadă de peste 2 metri pe Transalpina. Circulaţia rămâne închisă

Data publicării:
Foto: Facebook/DRDP Craiova

Lucrările de deszăpezire în vederea redeschiderii circulaţiei rutiere pe DN 67C Transalpina - sectorul montan Rânca - Obârşia Lotrului continuă, stratul de zăpadă depăşind doi metri pe carosabil.

"Continuăm lucrările de deszăpezire pe DN 67C tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, colegii noştri au ajuns undeva la kilometrul 38, deci la patru kilometri de la ieşirea din Rânca. Zăpada este destul de mare, atinge undeva la doi metri, doi metri şi un pic, pe partea cu versantul cu siguranţă zăpada este mult mai mare, depăşeşte trei metri, trei metri jumătate. Lucrăm cu precauţie pentru a nu disloca zăpada din zona versantului să vină în partea carosabilă. Colegii ceilalţi au început deja să lucreze la montarea indicatoarelor rutiere, repararea celor rupte, montarea ţevilor, montarea tablelor din nou pe ţevi, verificarea parapetului. Momentan nu putem estima o dată de deschidere", a declarat, marţi, Cristi Tudor, reprezentant al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, citat de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lucrările de deszăpezire pe acest sector de drum montan au început joia trecută.

Drumarii fac apel la conducătorii auto să nu pătrundă pe acest sector de drum, existând riscuri majore generate de condiţiile de iarnă şi utilajele aflate în lucru.

Pe durata intervenţiilor, circulaţia rămâne închisă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Drumarii lucrează intens pentru deszăpezirea Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Apel către șoferi
2026-02-26-5281
Ciprian Ciucu și zăpada din București: jurnaliștii se isterizează, primarii intră în vrie, sarea în exces distruge asfaltul
zapada bucuresti
Amenzi de 760.000 de lei pentru operatorii de salubrizare din București din cauza deszăpezirii. Sectorul cu cele mai multe sancțiuni
politist
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureştiului pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz...
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
Kelemen Hunor și Peter Magyar
Peter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor. Ce au convenit cei doi și...
Ultimele știri
Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii vor pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul este pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment