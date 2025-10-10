Live TV

Studenții de la o facultate din cadrul UBB reclamă că au fost mutați abuziv în afara orașului Cluj-Napoca. Ce le răspunde Universitatea

Data actualizării: Data publicării:
CLUJ-NAPOCA - PROTEST - PIATA UNIRII - 11 SEP 2025
Foto sugestiv. Protest al studenților din Cluj-Napoca, septembrie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Andrei Apolzan
Din articol
Ce le transmite UBB studenților de la Matematică-Informatică

Mai mulți studenți ai Facultății de Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca au acuzat universitatea că a decis abuziv, cu o săptămână înainte de începerea anului universitar, să schimbe locația în care se desfășoară cursurile. Studenții susțin că universitatea le-a dat un spațiu inadecvat, situat în afara orașului. Aceștia au ieșit în stradă să protesteze și să ceară conducerii universității să le ofere „o soluție satisfăcătoare”, acuzându-l pe rectorul Daniel David că s-ar afla în spatele deciziei. 

Potrivit acestora, cursurile se desfășurau în mai multe corpuri ale UBB din orașul Cluj-Napoca, însă conducerea universității a decis să mute studenții și profesorii Facultății de Matematică-Informatică, fără ca ei să fie de acord, într-o localitate din apropierea orașului - Chinteni. 

Aceștia mai reclamă că nu au avut timp să caute chirie în apropierea noului sediu al Facultății de Matematică-Informatică și că pierd zilnic, pe drum, câte 3-4 ore, în aglomerație. 

„Condițiile din noua locație nu sunt demne pentru cea mai bună facultate din țară: nu există apă potabilă, nu există o cantină sau măcar un magazin de unde să ne putem lua ceva de mâncare, deși avem cursuri și până la ora 21”, potrivit unei sesizări primite de Digi24.ro de la un student al Facultății de Matematică-Informatică din cadrul UBB. 

În urmă cu o săptămână, potrivit unui alt student care a reclamat situația pentru Digi24.ro, universitatea le-a pus la dispoziție acestora, în noua locație, un restaurant mobil care vinde mâncare la prețuri ridicate.

Studenții s-au organizat și au demarat o petiție online care a ajuns deja la 4.000 de semnături. În această săptămână, aceștia au ieșit în stradă, fiind nemulțumiți de decizia universității.

„Noi dorim ca persoanele și instituțiile competente să asigure un mediu productiv pentru educarea studenților și un echilibru în viața profesională a profesorilor prin a stabili o soluție satisfăcătoare care să cuprindă: săli de curs/laborator potrivite orelor respective, transport adecvat, orare posibile din punct de vedere al timpului, cantină sau altă opțiune de mâncare”, se arată în petiția lansată de studenții de la Facultatea de Informatică a UBB Cluj.

Mai mult, aceștia au acuzat că în spatele deciziei s-ar afla Daniel David, rectorul Universității și actualul ministru al Educației, în condițiile în care sălile în care au făcut cursuri până la începutul acestui an au fost preluate de Facultate de Psihologie (Daniel David este profesor în cadrul acestei facultăți). 

Ce le transmite UBB studenților de la Matematică-Informatică

Digi24.ro a cerut, în urmă cu o săptămână, conducerii universității să furnizeze un punct de vedere cu privire la acuzațiile aduse de studenți. Răspunsul a venit pe 10 octombrie.

În răspunsul oficial, Universitatea Babeș-Bolyai subliniază că este vorba de o „decizie strategică” legată strict „de zona academică și de dezvoltare instituțională” ce a fost aprobată de Consiliul Facultății încă din anul 2024.

„În calitatea sa de rector și conducător al instituției, domnul Daniel David a coordonat procesul decizional, însă această măsură nu este influențată de alte interese. Decizia a fost luată exclusiv pe criterii administrative și logistice, în interesul gestionării eficiente a resurselor universitare pentru facultăţile cu deficit de spaţii destinate activităţilor didactice”, a mai subliniat UBB în răspunsul transmis pentru Digi24.ro. 

Soluția găsită de reprezentanții UBB a fost o asociere cu Primăria Cluj-Napoca pentru a crea „un mini-campus UBB situat în Cluj Innovation Park (n.r. Locul în care au fost mutați stundenții de la Facultatea de Informatică)”.

În acest loc vor exista, dar în viitor, o nouă clădire a facultății, un cămin studențesc cu 500 de locuri, terenuri de sport și facilități dedicate studenților, potrivit UBB.

Reprezentanții Universității au mai subliniat că „se depun eforturi susținute pentru îmbunătățirea orarului facultății și a transportului în comun”.

„Conducerea facultății abordează această situație cu deplină atenție și celeritate, respect față de studenți și responsabilitate, pentru a asigura condiții de studiu pe măsura prestigiului academic al instituției”, a mai subliniat UBB.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Pericol de blackout în Spania. „Variații bruște de tensiune” ar putea povoca o nouă pană majoră de curent
Militarul acuzat de producerea accidentului din golful Musura, soldat cu patru morți, a fost trimis în judecată
Palestinienii strămutați se întorc în zonele devastate de război. Când se redeschide punctul de frontieră Rafah
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel David, ministrul Educației.
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore
Daniel David, ministrul Educației.
Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile închise din cauza ploilor
Woman in fear of domestic abuse
Femeie lovită de fostul partener în plină stradă, în Cluj-Napoca. Bărbatul a fost arestat preventiv
apa cluj
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări
Daniel David, ministrul Educației.
Al doilea val de amenințări cu masacru în școli. Daniel David: „Procesul educațional trebuie să continue”. Ce le transmite părinților
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Indemnizaţia socială pentru pensionari, în 2025. Cine o ia şi ce sumă oferă statul
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu