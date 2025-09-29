Live TV

Studenţii protestează azi împotriva măsurilor luate de Guvern: „Educația a fost prima vizată de tăierile bugetare”

Studenții protestează față de reducerea burselor de studiu, în Bucuresti. Foto din 19 iunie 2025: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Mesajele studenţilor au fost ignorate, acuză organizația

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează, luni, proteste în toată ţara, faţă de măsurile de austeritate luate în Educaţie, susţinând că mesajele studenţilor au fost ignorate.

„Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce priveşte parcursul studenţilor în mediul universitar. Limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar exclusiv pe ruta cuprinsă între centrul universitar şi localitatea de domiciliu a fost soluţia Guvernului României de la acea vreme pentru salvarea bugetului de stat, cheltuielile anului 2024 pentru perioada ianuarie - noiembrie reprezentând 0.027% din bugetul general consolidat şi 0,01% din Produsul Intern Brut (PIB), suma de 172,525,510 milioane”, susţin reprezentanţii ANOSR.

Ei afirmă că petiţia iniţiată atunci, care a strâns peste 50.000 de semnaturi, şi adresele trimise Guvernului, parlamentarilor şi ministerelor Educaţiei şi Transportului au fost fie ignorate, fie nu au avut rezultat.

„Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educaţie: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenţilor a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor - „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimii 10 ani, având o subfinanţare acută în ceea ce priveşte fondul de burse şi protecţie socială, însă nici situaţia ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenţi fără burse de la începutul lunii iulie 2025”, adaugă ANOSR.

În 26 iunie, au avut loc proteste ale studenţilor la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia şi Galaţi, aceştia arătându-şi nemulţumirea faţă de modul în care tratează Guvernul educaţia.

„La începutul anului şcolar, în data de 8 septembrie, am fost în stradă, alături de sindicatele din învăţământ şi de elevi, aflându-ne sub acelaşi sentiment de nemulţumire şi împărtăşind profunda dezamăgire faţă de deciziile de austeritate din educaţie. În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate şi presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă proteste masive ale studenţilor în toată ţara, odată cu începerea anului universitar, împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educaţie, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate şi împotriva modului în care studenţii sunt trataţi, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional şi nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educaţional decent”, arată ANOSR.

ANOSR reuneşte studenţi din 20 de centre universitare din întreaga ţară, din 31 de universităţi, atingând un număr de 136 de organizaţii membre.

