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Video „Suntem datori vânduți”. Cazul unei comune în prag de faliment, din cauza datoriilor făcute de fostul primar. Cum s-a ajuns aici

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Primăria Șieu va anunța falimentul comunei în zilele următoare, așa că toți banii se vor duce către creditori. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images
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O comună din Maramureș se pregătește de faliment, după ce a acumulat datorii uriașe către o firmă angajată să repare străzile. Pentru că administrația locală nu a plătit la timp facturile, patronii companiei au obținut în instanță sechestru pe toate bunurile localității. „Suntem datori vânduți”, spun cu amărăciune și localnicii.

Comuna Șieu, județul Maramureș - o localitate cu câteva mii de suflete și datorii de peste 2 milioane de euro. Toată problema se trage de la un contract de 150.000 de euro pe care fosta primăriță l-a semnat cu o firmă, în urmă cu 4 ani, pentru pietruirea străzilor din comună, contract care a fost semnat cu penalități de, atentie, 1% pe zi. Primăria a rămas în urmă cu plățile, care au devenit între timp o datorie uriașă.

„Sechestru este pus pe toate bunurile primăriei, imobile mă refer. Toată pădurea comunală, nu mai facem profit nici de acolo, nu mai facem încasări. Este o sumă extraordinar de mare, o sumă pe care primăria comunei nu poate să o achite. Nici măcar nu putem vorbi despre vreo eșalonare de plată, pentru că asta ar dura vreo 10 ani”, explică Ioana Rus, primarul comunei Șieu.

Toți banii primăriei vin din taxe, impozite și cote din impozitul pe venit, în total sub 150.000 de euro pe an. Acest contract nu este singura datorie a comunei. Mai sunt și alte puneri sub sechestru.

„Noi cumulăm, să nu greșesc, 15 poziții de executări silite. Am reușit să ridicăm 5 dintre ele”, completează primarul.

Localnicii, care și-au plătit chiar de la începutul anului toate taxele și impozitele, sunt supărați și dezamagiți de situația creată.

„Cu ce suntem noi de vină?! Ei ce-au făcut cu banii?”, întreabă un localnic.

„E păcat! E păcat pentru că Șieu ar putea să fie și ea o... Uitați-vă cum e Botiza, Rozavlea, Bogdan Vodă - toate (n. red. comunele) înfloresc, noi suntem ultimii”, constată dezamăgită un alt bărbat din comună.

„Ne-au execuat cum au vrut ei”, spune cineva.

„În situația în care suntem, nici nu putem avea pretenții la actuala primăriță, ca să vedem că face ceva, că suntem datori vânduți”, e de părere altcineva.

Primărița din Șieu va anunța falimentul comunei în zilele următoare, așa că toți banii se vor duce către creditori. Reprezentanții firmei nu și-au precizat încă punctul de vedere, la solicitările Digi24.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

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