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Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice pe stadioane. Condițiile impuse prin proiectul de Lege adoptat de Parlament

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Superliga Romania Meciul de fotbal dintre echipele Rapid București și Universitatea Craiova, din etapa a 30-a a Superligii, disputat pe Arena Națională din București, martie 2026.
Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
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Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege care va permite consumul băuturilor alcoolice pe stadioane. Potrivit proiectului, în arenele sportive se va permite vânzarea și consumul băuturilor cu până la 5,5% concentrație alcoolică. 

Proiectul adoptat marți de Camera Deputaților modifică „Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive”.

Printre schimbări se numără și măsura legată de consumul de băuturi alcoolice.

„Organizatorul (...) are următoarele obligații: (...) să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, potrivit proiectului de Lege adoptat de Parlament.

În plus, în zonele lojelor sau cele considerate „premium”, parlamentarii au decis să permită consumul și distribuirea de băuturi alcoolice, fără să existe o limită în acest sens.

Însă accesul pe stadioane va fi interzis persoanelor „care se află în stare vădită de ebrietate”, sunt „în mod evident sub influența substanțelor halucinogene”, au asupra lor „băuturi alcoolice, obiecte interzise precum făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive sau incendiare, dar și arme și muniții de orice fel, substanțe toxice, halucinogene, lacrimogene, parlizante, cuțite, pumnale, șișuri” și alte astfel de obiecte.

Printre alte modificări se numără obligația organizatorilor de a introduce mai multe facilități pentru persoanele cu dizabilități și permiterea spectacolelor pirotehnice (realizate de companii specializate în acest sens). 

Proiectul de Lege urmează să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. 

Editor : M.G.

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