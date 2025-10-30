Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv, a declarat joi, la Digi24, că în ultimii 10 ani nu s-a schimbat nimic în România și acuză politicienii că au prioritizat propriile interese în detrimentul unor măsuri care să ajute marii arși. „Conducerea țării este în comă de 10 ani”, spune ea.

„Nu s-a schimbat nimic din păcate. Eu și alții care au fost în Colectiv am tot încercat de-a lungul timpului să trageți semnale de alarmă. Am avut la început un grup de lucru cu Ministerul Sănătății. De fiecare dată când aveam interviuri și cineva vrea să vorbească cu noi spuneam că este nevoie mare de spitale de mari arși de centre, să se schimbe ceva în sistemul ăsta medical românesc. Acum văd că a murit un pacient care timp de 7 zile nu a fost ridicat din pat să vadă că are arsuri pe spate. Este ceva strigător la cert, pur și simplu m-a șocat. Ce s-a întâmplat cu blocul din Rahova la fel, era o situație care putea fi prevenită, nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta”, spune Adina.

„Conducerea țării este într-o comă”

Ea spune că țara se află „într-un punct mai rău decât eram acum 10 ani”.

„Țara este profund în comă de 10 ani. Conducerea țării este într-o comă, într-o letargie completă. Ei trăiesc într-o bulă în care totul e perfect. Au destui bani, au tot ce au nevoie, poate trăiesc în cartiere luxoase, unde sunt țevile puse recent. Chiar mă gândeam, de când s-a întâmplat cu blocul din Rahova, că pur și simplu țara asta pare că este fix într-o comă indusă de oamenii care ne conduc. Noi, cei de rând, tot încercăm să tragem semnale de alarmă. Se întâmplă nenorociri peste nenorociri și noi suntem într-un punct mai rău decât eram acum 10 ani, când s-a întâmplat Colectiv”, susține ea.

Ea acuză că interesele politicienilor au contat mai mult decât centrele pentru tratarea celor care suferă de arsuri grave.

„Pentru că niște oameni care au putere de decizie nu pot ajunge la un acord, pentru că este vorba de mulți bani. Știm prea bine că bani în România sunt distribuiți acolo unde nu este urgent necesar. Banii sunt mai importanți la pensiile speciale, banii sunt mai importanți la tot felul de alte lucruri.

Dacă stăm să ne gândim în ăștia 10 ani de când tot trimitem oameni în afara țării, banii pe care statul român îi plătește acelor plătește acelor spitale pentru tratarea acestor mari arși, că sunt foarte costisitoare aceste tratamente, mai ales în străinătate, unde ei au alte salarii și alte prețuri, prețuri, ar fi putut face ceva, ar fi putut clădi ceva pentru noi până acum”, a mai spus Adina Apostol.

Mesajul lui Nicușor Dan, la 10 ani de la Colectiv

Și președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că România nu are încă centre pentru marii arși complet funcționale și că „promisiunile asumate atunci nu pot rămâne doar material de arhivă”.

„Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge și așa”. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.

S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.

Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă”, a transmis șeful statului.

Mai multe organizaţii civice organizează astăzi un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita.(...)Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #Colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

