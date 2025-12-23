Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.

Piesa, compusă de el și intitulată „Not For Sale (Polar Bear)”, a fost difuzată într-o emisiune specială de Crăciun la finalul zilei pe postul britanic, informează AFP, scrie Agerpres.

Înregistrată pentru al doilea album al formației, „Queen II”, apărut în 1974, piesa nu a fost în cele din urmă inclusă pe disc. O versiune pirat a melodiei, provenind însă din perioada trupei Smile, fondată de May înainte de anii săi în Queen, ar fi circulat însă printre fani.

„Este o piesă de demult, dar, din câte știu, nimeni nu a auzit vreodată această versiune”, a declarat chitaristul prezentând melodia, în care se împletesc mai multe voci, dintre care una pare să fie cea a solistului Freddie Mercury.

„Difuzez această versiune (aici) pentru că sunt curios să aflu reacțiile publicului', a adăugat el, precizând că piesa va figura pe ediția reeditată a albumului, prevăzută pentru 2026.

În timpul acestei emisiuni speciale, muzicianul a evocat piesele, anecdotele și poveștile care i-au marcat Crăciunurile.

Creată în 1979, Queen a devenit una dintre cele mai emblematice trupe rock datorită vocii lui Freddie Mercury, chitarei lui Brian May, liniilor de bas ale lui John Deacon și tobelor energice ale lui Roger Taylor.

Cunoscut pentru amestecul de genuri, grupul a rămas în memoria publicului prin hituri precum „Bohemian Rhapsody” sau „Another One Bites the Dust”.

Editor : Ana Petrescu