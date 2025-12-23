Live TV

Video Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May

Data publicării:
Queen tinerete
Queen, 8 septembrie 1976. Foto. Getty Images

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.

Piesa, compusă de el și intitulată Not For Sale (Polar Bear)”, a fost difuzată într-o emisiune specială de Crăciun la finalul zilei pe postul britanic, informează AFP, scrie Agerpres.

Înregistrată pentru al doilea album al formației, Queen II”, apărut în 1974, piesa nu a fost în cele din urmă inclusă pe disc. O versiune pirat a melodiei, provenind însă din perioada trupei Smile, fondată de May înainte de anii săi în Queen, ar fi circulat însă printre fani.

Este o piesă de demult, dar, din câte știu, nimeni nu a auzit vreodată această versiune”, a declarat chitaristul prezentând melodia, în care se împletesc mai multe voci, dintre care una pare să fie cea a solistului Freddie Mercury.

Difuzez această versiune (aici) pentru că sunt curios să aflu reacțiile publicului', a adăugat el, precizând că piesa va figura pe ediția reeditată a albumului, prevăzută pentru 2026.

În timpul acestei emisiuni speciale, muzicianul a evocat piesele, anecdotele și poveștile care i-au marcat Crăciunurile.

Creată în 1979, Queen a devenit una dintre cele mai emblematice trupe rock datorită vocii lui Freddie Mercury, chitarei lui Brian May, liniilor de bas ale lui John Deacon și tobelor energice ale lui Roger Taylor.

Cunoscut pentru amestecul de genuri, grupul a rămas în memoria publicului prin hituri precum Bohemian Rhapsody sau Another One Bites the Dust.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
4
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
freddie mercury
Freddie Mercury, celebrat pe o monedă unică: Royal Mint marchează 40 de ani de la concertul „Live Aid”
Freddie Mercury
„M-a preţuit ca pe o comoară.” Freddie Mercury a avut o fiică secretă: Dezvăluirile făcute de o nouă biografie a solistului Queen
The British rock band Queen in concert at the Rsunda Football Stadium,Stockholm,Sweden 7th June 1986: Freddie Mercury and Brian May
Celebritățile care fac sute de milioane de dolari după moarte. Freddie Mercury și Elvis Presley, în top
Freddie Mercury la microfon
Fost baterist Queen, despre vocea lui Freddie Mercury: „Nu-ți dai seama cât de groaznic suna, fix ca a unei capre cuprinse de frenezie”
Brian May
Chitaristul Brian May de la Queen a suferit un AVC. „Trebuie să spun, a fost puțin înfricoșător”
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
sibiu accident
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi...
Ultimele știri
Alternativa pentru Germania, acuzată că strânge informații pentru Kremlin: tehnica întrebărilor parlamentare
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Fanatik.ro
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...