Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile angajaților cu 30% până la 1 ianuarie. Ce spune instituția

Începând de luni, 15 decembrie, detașările în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost suspendate, au declarat pentru Digi24.ro surse familiarizate cu situația. Potrivit acelorași surse, salariile angajaților instituției au fost reduse cu 30%, măsurile făcând parte din procesul de restructurare impus prin legislația recent adoptată.

Contactată de Digi24.ro, Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis că se află în proces de aplicare a noilor prevederi legale. Instituția a precizat că restructurarea este în desfășurare, urmând ca rezultatele să fie prezentate după finalizarea acesteia.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară se va conforma pe deplin și în termen cerințelor Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Procesul de restructurare care decurge din aplicarea prevederilor legale se află încă în plină derulare, iar rezultatele vor fi prezentate după încheierea acestuia”, se arată în răspunsul transmis redacției Digi24.ro.

Ce prevede Legea 145/2025 privind ASF, ANRE și ANCOM

Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome se aplică Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Actul normativ impune elaborarea unor noi organigrame, care prevăd reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport, raportat la situația existentă la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, legea prevede reducerea cu 30% a tuturor salariilor de bază și a indemnizațiilor, față de nivelul din luna iulie 2025. Măsura trebuie aplicată cel târziu de la 1 ianuarie 2026.

Totodată, până la 31 decembrie 2028, membrii conducerii acestor autorități nu pot beneficia de bonusuri sau prime, iar valoarea cumulată a eventualelor prime anuale este strict plafonată prin lege.

Rolul Guvernului și al Parlamentului în procesul de reorganizare

Secretariatul General al Guvernului a elaborat cadrul legislativ care a obligat conducerile ASF, ANRE și ANCOM să prezinte, până la 30 octombrie 2025, în fața comisiilor parlamentare de buget-finanțe și muncă, rapoarte privind noile organigrame și grilele de salarizare, precum și note de informare către Guvern.

Reducerea numărului de posturi trebuie să se bazeze pe analize funcționale, care să identifice suprapunerile de atribuții, redundanțele și compartimentele cu contribuție redusă la activitatea de bază.

Legea stabilește, totodată, criterii clare privind ponderea maximă a funcțiilor de suport și interzice menținerea unor posturi care nu au corespondent în Clasificarea Ocupațiilor din România.

Conform legii, ASF este obligată să publice pe site-ul propriu noua organigramă, nivelurile de salarizare și indemnizațiile aferente funcțiilor de conducere.

Procedurile de disponibilizare trebuie stabilite prin consultare cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților, cu respectarea legislației muncii.

Vezi dispozițiile Legii 145/2025 aici.

Tăieri salariale și reducerea numărului de posturi

Potrivit Profit.ro, aproximativ 30 de angajați ar urma să fie disponibilizați, iar 50 de posturi să fie eliminate din schema de personal.

Noua organigramă a ASF, care urmează să fie discutată în această săptămână, ar urma să prevadă 470 de posturi, față de cele 550 existente în prezent.

Reducerile vizează atât posturile de specialitate, cât și structurile de suport, în conformitate cu noile cerințe legale.

