dani mocanu facebook
Sursa foto: Dani Mocanu/Facebook

Amintim, celebrul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său.

Poliția Română a transmis: În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române.

Manelistul a fost dat în urmărire după ce polițiștii au mers la adresa din domiciliu și nu l-au găsit.

Decizia a fost luată de magistrați după un dosar penal deschis ca urmare a unui conflict care a avut loc în seara zilei de 18 august.

Dani Mocanu și fratele său, Nando, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu. Amintim, în luna martie, judecătorii Tribunalului Argeş l-au condamnat la 5 ani şi 9 luni închisoare pe Daniel Mocanu, cunoscut drept Dani Mocanu.

Acesta a fost găsit vinovat pentru tentativă la omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, fapte petrecute în 2022 într-o benzinărie din judeţul Argeş.

